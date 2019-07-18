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Yabancı öğrenciler yaz okulu kapsamında Türkçe öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Türkçe öğrenmek ve Türkiye’yi tanımak isteyen yabancı öğrenciler için Aydın TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yaz Okulu açıldı.İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesi altında, Türkçe dili öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamını oluşturmak, dil öğretimi konusunda da araştırma, uygulama etkinliklerinde bulunmak amacıyla 2011 yılında açılan Aydın TÖMER, aynı zamanda yaz okulu kapsamında da faaliyetlerine devam ediyor.

Yabancı öğrenciler yaz okulu kapsamında Türkçe öğreniyorlar

Türkçe öğrenmek ve Türkiye’yi tanımak isteyen yabancı öğrenciler için Aydın TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Yaz Okulu açıldı.
İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesi altında, Türkçe dili öğretiminde bilgi ve becerilerin etkin olarak kazandırılması ve pekiştirilmesi için gerekli öğrenme ortamını oluşturmak, dil öğretimi konusunda da araştırma, uygulama etkinliklerinde bulunmak amacıyla 2011 yılında açılan Aydın TÖMER, aynı zamanda yaz okulu kapsamında da faaliyetlerine devam ediyor. 1-30 Temmuz arasında düzenlenen yaz okulu kapsamında yabancı öğrenciler kısa dönemde hem hızlı bir şekilde Türkçe öğreniyor hem de kültürel etkinliklerle Türkiye’yi tanımış oluyorlar. Bu yıl yaz okulunda bulunan 2’si ABD’den, 2’si Hırvatistan’dan, 1’i Pakistan’dan ve 10’u Çin Halk Cumhuriyeti’nden toplam 16 öğrenci ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca da mali olarak destekleniyor. Merkez kapsamında ayrıca derslerin yanı sıra öğrenciler Ebru sanatı, Hacivat -Karagöz, çiğ köfte yapımı, çini ve hat gibi birebir uygulamalı aktivitelere de katılıyor.

“Uluslararası nitelik kazanmak adına üniversiteler politikalarını şekillendirilebilir”
Bu tip organizasyonların özellikle 2023 yılı için Türkiye’ye kazandırılması hedeflenen 300 bin yabancı öğrenciye ulaşma anlamında çok önemli olduğunu söyleyen Aydın TÖMER Müdürü Dr. Emrah Boylu tüm üniversitelerin bu anlamda çalışmalar yapması gerektiğini de dile getirdi. Öğrencilerin; Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra Türkiye’ye olan bakış açılarının da değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Emrah Boylu, “Gerek Türkiye’nin siyasi ve ekonomik ilişkileri gerekse Türk dizileri olsun uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye ve Türk üniversitelerine yönelik bakış açılarını ciddi anlamda olumlu bir şekilde değiştirdi. Bu nedenle üniversiteler bünyesinde bulunan Türkçe eğitim merkezlerine de ciddi işler düşmektedir. Bunlardan birincisi dil öğretimi, ikincisi kültür öğretimi üçüncüsü ise böyle kısa yaz okulu gibi programlar yaparak öğrencilerdeki Türkiye ve Türkçe algısını değiştirerek ülkelerine döndükleri zaman ülkemizin gönüllü elçileri olmayı sağlamaktır. Biz de Aydın TÖMER olarak uluslararası öğrencileri ülkemize kazandırmak adına çalışmalar yapmaktayız” dedi.

“Türkçe konuşma zor ama yazmak kolay”
Çin’den gelen ve yaz okuluyla birlikte Türkçe öğrenmek isteyen iki kız öğrenci de, “Konuşmak biraz zor ama yazmak daha kolay geldi bize. Dersler dışında ebru sanatı gibi etkinler yaptık, yemeklerini çok beğendik ve boğaz turlarına çıktık. Burası çok güzel. Çin ve Türkiye birbirlerini daha çok tanımalılar. Bu olanağı bize verdikleri için Aydın Üniversitesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

Yabancı öğrenciler yaz okulu kapsamında Türkçe öğreniyorlar

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