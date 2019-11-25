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Yabancı öğrenciler yöresel lezzetlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:08 | Son Güncelleme

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, ülkelerinin yöresel yemeklerini yapıp vatandaşlara tattırdı

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (GOP) eğitim gören yabancı öğrenciler, ülkelerinin yöresel yemeklerini tanıttı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Nijerya, Kosova, Kamerun, Çad, Demokratik Kongo, Uganda, Afganistan, Somali, Azerbaycan, Filistin, Suriye, Ürdün, Türkmenistan, Irak ve Pakistan'dan eğitim için Tokat'a gelen öğrenciler yöresel lezzetlerini sundu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, öğrencilere teşekkür etti.

Türk milletinin farklı anlayışları, kültürleri ve dinleri her zaman hoşgörüyle karşıladığını ifade eden Balcı, "Tokat'ı kendi memleketiniz gibi hissedebilirsiniz. Güvenlik sorunu yoktur. Tokat'ta ve ülkemizde Osmanlı'dan Selçuklu'dan gelen anlayışla farklı kültürler, anlayışlar ve dinlerdeki insanlar aynı evin bireyi gibi yaşayabilirler. Sizin canınız, malınız ve namusunuz bizlere emanettir. Buradaki Türk vatandaşlarından hiçbir farkınız yoktur bizim için hatta misafir olduğunuz için çok ihtimam ve alaka gösteririz. Burası kendi eviniz gibidir." diye konuştu.

GOP Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise üniversite olarak 44 ülkeden yaklaşık bin 300 öğrenciye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

Hedeflerinin yabancı öğrenci sayısını en yakın zamanda 5 bine çıkarmak olduğunu dile getiren Şahin, yöresel lezzetlerini sunan öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yöresel yemeklerini vatandaşlara ikram eden yabancı öğrenciler yöresel oyunlarını da sundu.

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