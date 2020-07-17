Yabancı Öğrencilerde Vize Tedirginliği Sürüyor

Trump yönetimi, Corona virüsü salgını nedeniyle güz dönemi derslerini, okula gitmeden tamamen çevrimiçi (online) görecek yabancı öğrencilerin ABD’yi terk etmelerini gerektiren karardan geri adım atmış olsa da bazı öğrenciler hala kaygılı. ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) dairesi ICE, 6 Temmuz’da açıkladığı yabancı öğrencilerle ilgili politikasını, 14 Temmuz’da, Harvard Üniversitesi’nin açtığı davayı federal yargıcın karara bağlamasına dakikalara kala değiştirdi. ICE son dakikada geri adım attı ICE, F-1 VE M-1 vizesine sahip yabancı öğrencilere Corona virüsü salgını sebebiyle ilkbahar ve yaz dönemleri için bazı ayrıcalıklar tanıdı. Bunlar arasında yabancı öğrencilerin ABD’de kalmaları için alabilecekleri çevrimiçi ders sayısına getirilen kısıtlamaların geçici olarak kaldırılması da yer aldı. Harvard Üniversitesi’nin kararla ilgili hukuki işlem başlatmasının ardından, eyaletlerin oluşturduğu bir koalisyonun da aralarında olduğu birçok kesim yabancı öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakarak ülkelerine dönmelerine neden olacak kararı mahkemeye taşımıştı.

Aralarında Facebook, Apple ve Twitter gibi devlerin bulunduğu çok sayıda teknoloji firması ve okul, Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) açtığı davaya taraf olmasalar da, “mahkemenin dostu’’ sıfatıyla davada bilgi vererek ya da görüş bildirerek destek vermişti. 14 Temmuz’da Massachusetts Bölge Yargıcı Allison Burroughs, hükümetin yabancı öğrencilerle ilgili kararı mahkemeye taşıyan Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile anlaşmaya vardığını bildirdi. Buna göre hükümet yeni kararnameyi kaldırmayı ve konuyla ilgili mevcut duruma dönmeyi kabul etti. Hükümet fikir değiştirebilir yabancı öğrenciler hala kaygılı Ancak Trump yönetiminin karardan geri adım atması ABD’de eğitim alan yabancı öğrencileri tamamen rahatlatmadı. New York City Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan Japon öğrenci Yumiko Kishaba tedirginliğini, “Gerçekten çok korktum. Kafamız çok karıştı. Amerika’da olmak sanki artık rahatsız edici bir durum” sözleriyle ifade etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ICE’a, üniversitelerin açtığına benzer bir dava açan öğrenci gruplarından birini temsil eden avukat David Carpenter, geri adım atılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Ancak Carpenter, hükümetin 6 Temmuz’dakine benzer bir karar alma olasılığına karşı öğrencilerin açtığı davanın geri çekilmediğini, sadece askıya alındığını söyledi.

Carpenter “Bu öğrenciler ülkelerine seyahat etmeye zorlanırsa sağlık riskiyle karşı karşıya kalırlar. Birçoğu Çinli ve derslerini kendi ülkelerinden takip etmeleri, saat farkı ve okul ortamından uzaklaşma gibi sorunlar yüzünden çok zor” dedi. ‘Salgının tam ortasında öğrencileri sınırdışı etmek anlamsız’ Hükümetin karardan geri atmasından memnun olanlar arasında Kuzey Carolina’nın Durham bölgesinden göçmenlik avukatı Mercy Changwesha da var. Changwesha, salgın ortamında yabancı öğrencileri sınırdışı edilme riskiyle karşı karşıya bırakan bir kararın çok anlamsız olduğunu söyledi. ABD’ye sonbaharda yeni yabancı öğrenci gelmesi zor Öte yandan Changwesha, bu sonbahar döneminde ABD’ye gelmesi beklenen yeni yabancı öğrenci sayısında düşüş bekliyor. Göçmenlik avukatı, “Üniversiteye kabul edilen ancak elinde vizesi olmayan bir öğrencinin okul açılmadan önce büyükelçiliğe gidip vize alma imkanı olmayabilir. Büyükelçiliklerin yavaş yavaş açılmasını bekliyoruz ancak şu anda çoğu kapalı” dedi.

Changwesha kaygılı öğrencilere, okuldan gelen yönergeleri yakından takip etmelerini, vize statülerini korumaları için gereken ders kredilerini mutlaka doldurmalarını ve çevrimiçi ya da karma tüm derslere katılmalarını tavsiye etti. ABD’de bir dönemde lisans öğrencilerinin 12, yüksek lisans öğrencilerinin 9 kredi doldurması gerekiyor. Yabancı öğrencilere ABD’yi terk etmeme çağrısı yapan Changwesha, durumun sürekli değiştiğini, bekleyip görmek gerektiğini de vurguladı. Öğrenciler kampüse dönmeye istekli ama kaygılı Amerika’da yabancı öğrencilerin sınırdışı edilme tehlikesi şimdilik ortadan kalkmış olsa da üniversite kampüslerinin açılıp açılmamasıyla ilgili tartışma sürüyor. Haber sitesi Axios’un gerçekleştirdiği yeni bir anket, öğrencilerin çoğunun kampüslere geri dönebilmek için sosyal hayatlarından fedakarlık yapma konusunda istekli olduğunu ortaya koydu. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 80’i düzenlenen partilere gitmeyeceğini, yüzde 71’i de spor faaliyetlerine katılmayacağını belirtti.

Öğrencilerin yüzde 67’si Corona vakalarında ciddi bir patlama yaşanması halinde kampüsü terk edeceğini söylerken, yüzde 54’ü telefonuna temas takibi uygulamasınu gönüllü olarak indireceğini kaydetti. Axios anketine katılan öğrencilerin yüzde 76’sı, seçenek sunulması halinde, sonbahar döneminde kampüse dönmeyi planladığını, yüzde 66’sı da mümkün olduğu taktirde yüz yüze eğitime katılacağını söyledi. Ankete katılan öğrencilerin büyük kısmı kampüste çok dikkatli olmayı planlarken, yüzde 95’i sosyal mesafeyi koruyamadıkları durumlarda maske takacağını söylüyor. Yabancı öğrencilerin çoğu kampüse dönmek zorunda Üniversiteler sosyal mesafe kurallarına bağlı kalacaklarını açıklasa da kampüse dönme fikri bazı öğrencileri ve eğitimcileri kaygılandırıyor. Ancak yabancı öğrencilerin çoğunun kampüsten başka bir yerde kalma seçeneği yok. Chicago’daki Lake Forest College öğrencisi Chantelle Houareau Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, kampüs dışında kalacak yerleri olan okul arkadaşlarına çevrimiçi eğitimi tercih etme çağrısı yaptı.