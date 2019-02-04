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Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Uluslararası Öğrenci Derneği sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında OMÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencileri Ladik Akdağ’da bulunan OMÜ Misafirhanesine ve kayak tesislerine götürdü.Geziye OMÜ’de eğitim gören 40 farklı ülkeden 300 uluslararası öğrenci katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Uluslararası Öğrenci Derneği sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında OMÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencileri Ladik Akdağ’da bulunan OMÜ Misafirhanesine ve kayak tesislerine götürdü.
Geziye OMÜ’de eğitim gören 40 farklı ülkeden 300 uluslararası öğrenci katıldı. Gezi süresince öğrencileri yalnız bırakmayan OMÜ Genel Sekreteri ve Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Doç. Dr. Menderes Kabadayı öğrencilerle kayak yaptı.

Öğrencilerden Rektör Bilgiç’e teşekkür
2018-2019 eğitim-öğretim bahar dönemi başlamadan önce, ara tatilde bulunan öğrencilerin Samsun’u daha iyi tanımaları ve ara tatili değerlendirmeleri için bu kez Ladik Kayak Merkezi tercih edildi. Gün boyunca hoşça vakit geçiren öğrencilerin, kayak sporu oldukça ilgilerini çekti. Öğrenciler, kayak sporunun zor ve bir o kadar da eğlenceli bir spor olduğunu dile getirdi. Bazı öğrenciler kayak sporu ile ilk defa tanıştıklarını belirterek üniversitenin kendilerine sunmuş olduğu güzel hizmetler için OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’e teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin başarıya büyük etkisi var
100’ü aşkın ülkeden eğitim almak için OMÜ’yü tercih eden öğrencilerin, aynı zamanda birer kültür elçisi olduğunu dile getiren Genel Sekreter Menderes Kabadayı, ülkenin ve Samsun’un tanıtılması için böyle zamanların iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Gençlerin kötü alışkanlıklardan korumak için boş zamanlarında spora yönlendirilmesi gerektiğini de dile getiren Kabadayı, Samsun’un en önemli turizm potansiyellerinden olan Ladik Akdağ’ın daha geniş kitlelere tanıtılması için okul gezilerinin önemine değindi ve ara tatilde bu tür etkinliklerle öğrencilerin ödüllendirilmesinin başarıya olumlu etkisi olduğunun altını çizdi.
Geziden öğrencilerin oldukça memnun olarak ayrıldıkları gözlenirken, etkinlik kapsamında, kar üstünde mangal yakılarak köfte-ekmek ikramı yapıldı.

Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı arasına girmişti
2016 yılında 2 bin 180 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğü OMÜ’de bugün 5 bin 24 uluslararası öğrenci eğitim görüyor. 2018 yılında ikinci kez Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı arasına giren OMÜ, Eğitim Hizmetleri Devlet Üniversiteleri alanındaki üçüncülük ödülünü Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un elinden almıştı.

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi

Yabancı öğrencilerin kayak keyfi
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