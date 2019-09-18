Yabancı öğretmenlerden öğrencilere konuşma dersi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki devlet ortaokulunda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda 80. Yıl ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulları 5’inci sınıf öğrencileri haftalık 11 saatlik İngilizce eğitimlerinin 1 saatinde yabancı uyruklu İngilizce öğretmeni tarafından konuşma İngilizcesini öğrenmeye başladı. Öğrencilerin yabancı uyruklu öğretmene ilk sorduğu İngilizce soru ise “Nerelisin?” oldu.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kırklareli’nde ilk niteliği taşıyan “Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması” 80. Yıl ve Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokullarında hayata geçti. Bu kapsamda dün itibariyle 80. Yıl Ortaokulu’na Akım Kolejinden gelen yabancı uyruklu öğretmen Hien Tran, öğrencilerle bir saat boyunca İngilizce konuştu. Öğrenciler şaşırdı

Hayatlarında ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaşan çocuklar önce şaşırdılar, sonra ise öğretmenlerine alıştılar. İlk başlarda heyecanlı olduğu gözlemlenen çocuklar zaman ilerledikçe yabancı öğretmenleriyle karşılıklı İngilizce konuşma pratiği yapma şansını elde ettiler.

“Yabancıya karşı sempatimiz var”

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, yabancı uyruklu öğretmenlerin derslere girmeye başladığını söyleyerek, bu uygulamada desteği olan Akım, Bahçeşehir Koleji ve İstek Vakfı’na teşekkür etti. Çetin öğrencilerin yabancı uyruklu öğretmenleri karşılarında görünce heyecanlandıklarını söyleyerek, “İlk defa yabancı biriyle sınıflarında buluştular ve o yabancı öğretmen onlara İngilizce olarak ders veriyor. Çocukların ilk sorduğu soru ‘Nerelisin?’ oldu. Çünkü biz misafirperver bir milletiz. Yabancıya karşı sempatimiz var” dedi. Çetin, uygulama sonucunda bu iki pilot okuldaki çocukların İngilizce eğitiminde diğer okullara göre çok farklı bir ilerleme içerisinde olacağını söyleyerek, “Uygulamaya bugün başladık ama bunu duyan veli ve öğrencilerden talepler gelmeye başladı. Hepimiz üniversiteyi bitirene kadar 15-20 yıl eğitim görüyoruz. Ama İngilizce konuşamıyoruz. Çocuklar artık bu zinciri kıracak. En azından 8’inci sınıfı bitirdiklerinde güzel bir altyapı oluşacak” diye konuştu.

Diğer okullara da yayılacak

Çetin, uygulamanın diğer okullara da yayılacağını söyleyerek, “İlk etapta bu iki okulumuzda uygulayacağız. Altyapısını hazırladıktan sonra diğer okullara yayacağız. Yapmış olmak için yapmayacağız. Kademe kademe, hazırlıklı ve planlı bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı. “Faydalı bir uygulama”

Okulun İngilizce öğretmenlerinden Seçil Açıkalp de “Yabancı uyruklu bir öğretmenin derse katılması çocukların ilgisini çekmesi açısından oldukça faydalı bir uygulamadır. Derslerimizin 5 saatini ana ders olarak işleyeceğiz. 2 saatini dinleme, 2 saatini de konuşma için düşündük. Konuşma dersinin bir saatine yabancı uyruklu öğretmen gelecek. İki saatimiz okuma ve yazma olacak” diye konuştu. “Yabancı dili sevdirmek istiyoruz”

Bir diğer İngilizce öğretmeni Esra Duman da şöyle konuştu:

“Yabancı dili sevdirmek istiyoruz. Çünkü çocuklar öncelikle sevdiği derslerde daha fazla başarı gösterir. Biz de 5’inci sınıflar daha küçük yaş grubu olduğu için şarkıyla oyunla İngilizce’yi sevdireceğiz. Ders saati açısından şanslıyız. 11 saat İngilizce dersi olacak. Ellerimizden geldiğince çocuklara iyi bir şekilde İngilizce eğitim vermeye çalışacağız.”

Öğrenciler uygulamadan memnun

İngilizce ağırlıklı ders görme şansına sahip olan okulun 5’inci sınıf öğrencileri de bu uygulamadan mutlu olduklarını söyledi. Öğrencilerden Balınaz Kutlu, “Çok güzel bir duygu. Hep gelmelerini isteriz. Öğretmenimiz nereli olduğunu anlattı. Bize fotokopi verdi. Onları yaptık” diye konuşurken Medine Çulduz da “Bugün yabancı bir öğretmen geldi. Bize yabancı dil ağırlıklı ders gördüğümüz için bize İngilizce konuşma ağırlıklı fotokopiler verdi ve karşılıklı konuştuk” diye mutluluğunu paylaştı.

Yabancı öğretmenlerden öğrencilere konuşma dersi

Yabancı öğretmenlerden öğrencilere konuşma dersi

Yabancı öğretmenlerden öğrencilere konuşma dersi

Yabancı öğretmenlerden öğrencilere konuşma dersi

Yabancı öğretmenlerden öğrencilere konuşma dersi

Yabancı öğretmenlerden öğrencilere konuşma dersi