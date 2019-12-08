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Yabancı Ordu Mensuplarını İnceleme Süreci Gözden Geçirilecek

08.12.2019 22:21 | Son Güncelleme

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper Amerika’daki yabancı askerlerin inceleme süreçlerinin gözden geçirilmesi emrini verdi

Yabancı Ordu Mensuplarını İnceleme Süreci Gözden Geçirilecek

Amerika Savunma Bakanı Mark Esper Amerika’daki yabancı askerlerin inceleme süreçlerinin gözden geçirilmesi emrini verdi.

Esper’in emri Suudi Arabistanlı bir askerin Florida’da donanma üssünde üç Amerikan askerini öldürmesinin ardından yaşandı.

Esper Fox News’a yaptığı açıklamada üst düzey savunma yetkililerini üslerdeki güvenlik önlemlerini gözden geçirmeleri konusunda da yönlendirdiğini belirtti.

Saldırıda 23 yaşındaki Joshua Kaleb Watson, 19 yaşındaki Muhammed Sameh Haitham ve 21 yaşındaki Cameron Scott Walters hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası donanma üssünde eğitim görmekte olan bazı Suudi askerler sorgulandı.

21 yaşındaki saldırgan Muhammed Alshamrani olay yerinde öldürülmüştü.

Bazı Amerikan medya organlarına göre saldırgan hafta içinde toplu vurma içerikli video oyunları izledi.

Bu arada Federal Soruşturma Bürosu FBI, saldırganın tek başına hareket ettiğine inanıldığını kaydetti.

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