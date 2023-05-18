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Yabancı (Outlander) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına! İşte Yabancı(Outlander) konusu ve oyuncuları

18.05.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı(Outlander) film sektöründe önemli yeri olan yapımlardan biridir. Beyaz TV'de yayınlanacak olan aksiyon filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu akşam tekrar televizyon izleyicisiyle buluşacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Yabancı (Outlander) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yabancı(Outlander) konusu ve oyuncuları...

Yabancı (Outlander) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aksiyon severler ekran başına! İşte Yabancı(Outlander) konusu ve oyuncuları

2008 yapımı olan Yabancı filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Eski çağların anlatıldığı bir Kuzey filmi olan Yabancı(Outlander), Vikingler döneminde yaşanan bir savaşı anlatmaktadır. İşte Howard McCain tarafından yönetilen Yabancı filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

YABANCI(OUTLANDER) FİLMİ KONUSU

İskandinavya’nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan'ın gemisi, Thor’un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır.

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Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen’i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar. Lord of the Rings’in yapımcısı Barrie Osborne’nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel.

YABANCI(OUTLANDER) FİLMİ OYUNCULARI

Jim Caviezel
Rolü : Kainan

John Hurt
Rolü : Rothgar

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Jack Huston
Rolü : Wulfric

Sophia Myles
Rolü : Freya

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