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Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:12 | Son Güncelleme

Trabzon’da polis ekipleri tarafından durdurulan aracın yakıt deposunda ve bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kilo gümrük kaçağı bal ele geçirildi.Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Of ilçesinde durumundan şüphelenen yabancı plakalı iki aracı durdurdu.

Trabzon’da polis ekipleri tarafından durdurulan aracın yakıt deposunda ve bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kilo gümrük kaçağı bal ele geçirildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Of ilçesinde durumundan şüphelenen yabancı plakalı iki aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçlarda yapılan aramada bir aracın yakıt deposunun içerisinde özel olarak tasarlanmış bir bölme tespit edildi. Bu bölme içerisine saklanmış halde 149 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Yapılan aramada iki araçta bulunan O.D., D.A., T.P. ve C.Y. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, C.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 192 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Toplamda 341 kilogram bal gümrük kaçağı bal ele geçilirken, şüpheliler hakkında işlemlerin başladığı öğrenildi.

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