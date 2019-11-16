HABER

Yabancı plakalı aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:11 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın yakıt deposundan kaçak bal çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ortahisar ilçesinin Faroz mahallesinde yabancı plakalı bir araçtan şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde yaptıkları aramada yakıt deposunun içerisinde özel olarak tasarlanmış bir bölme tespit etti. Bu bölme içerisinde saklanmış halde toplam 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Aracın sürücüsü yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemlerin başladığı belirtildi.

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Adana’da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandıAdana’da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı
Sultangazi'de markete sığınan kişiye feci şekilde dayak kamerada Sultangazi'de markete sığınan kişiye feci şekilde dayak kamerada 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İzmir'deki PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'de operasyon! Tutuklandılar

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Akıncı Üssü darbe davasında ara karar

Aksaray'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.