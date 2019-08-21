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Yabancı plakalı otomobil ile TIR ile çarpıştı: 4’ü çocuk 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde olan Rahmi Göksu(46) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Bilal C.

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında yabancı plakalı otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde olan Rahmi Göksu(46) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Bilal C. idaresindeki 78 BS 770 plakalı TIR’ın Organize Sanayi Kavşağından dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Kazada Bilal C.(30), Rahmi G.(46), Büşra G.(13), Talha G.(9), Cansu Tuğba G.(15), Bersu G.(8), Fatoş G.(41) ve Halime Ş.(73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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