HABER

Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 13:46 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yabancı plakalı lüks otomobil, önündeki tıra çarptı.

Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde yabancı plakalı lüks otomobil, önündeki tıra çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan ve Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Beatris ?atej’in kullandığı 1-HFJ-198 plakalı lüks otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Kudret Tuna’nın kullandığı 41 KE 940 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücünün eşi Milen Matej aracın içinde sıkıştı. Sıkışan yaralı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Beatris, eşi Milen ve kızı Elis Matej ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Yabancı plakalı otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...İstanbullular dikkat! Öğle saatlerinde...
Boğazına poğaça takılan kadın hayatını kaybettiBoğazına poğaça takılan kadın hayatını kaybetti
Manisa'da yedek parça fabrikasında yangınManisa'da yedek parça fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.