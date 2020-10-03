HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Yabancı şarkıya yaptıkları Lazca derleme sosyal medyada büyük ilgi gördü

Yabancı şarkıya yaptıkları Lazca derleme sosyal medyada büyük ilgi gördü

İLGİNÇ HABERLER  | 03.10.2020 12:07 | Son Güncelleme

Rize’de yaşayan 3 kafadar yabancı şarkıya yaptıkları Lazca derleme ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'U Can’t Touch This' isimli şarkının müziğinin üzerine Lazca derleme yaparak sosyal medyada paylaşan Rizeli Sedat Önder, Ali Kemal Kesici ve Paşa Çırakoğlu isimli üç kafadarın Hamidiye Asabiyet ismini verdikleri gruplarının yabancı şarkıya yaptıkları Lazca derleme ve amatörce çekilen klip sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Bölgede herkesin dilinde olan bu şarkının ve oluşumun hikâyesini anlatan Grup Hamidiye Asabiyet üyeleri Sedat Önder, Ali Kemal Kesici ve Paşa Çırakoğlu, amatör ruhla hareket ettiklerini, amaçlarının sadece eğlenmek olduklarını ifade ederek “Bizler yıllardır arkadaşız, aynı mahallede oturuyoruz. Bir gün 'Bir şarkı söyleyip grup oluşturalım' dedik. Tamamıyla amatörce yapılan bir hareket ve oluşum. Yabancı şarkıya olan ilgimizi farklı bir yönde kullanmak istedik. U Can’t Touch This şarkısının melodisi bize hoş geldi ve Lazca kelimelerle ortaya böyle bir eser çıkardık. Beğenileceğimizi biliyorduk; ama bu kadar beklemiyorduk. Sağolsunlar, Ardeşen başta olmak üzere bizleri gören veya bir şekilde ulaşan herkes tebriklerini iletiyor” ifadelerini kullandılar.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Görülmemiş olay! Ölen eşinin hasretine dayanamadı...Görülmemiş olay! Ölen eşinin hasretine dayanamadı...
Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin
En Çok Okunan Haberler
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Başı balkon demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Küçük çocuğu itfaiye kurtardı! O anları vatandaşlar görüntüledi
Bahçelievler'de otomobile çarpan motosikletteki iki kişi ölümden döndü
Korkunç anlar! Ölümden döndüler
Görülmemiş olay! Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
Görülmemiş olay! Ölen eşinin hasretine dayanamadı...
Siz uyurken geliyorlar! Her gece yüzünüzde parti veriyor, çiftleşiyorlar
Her gece yüzünüzde parti veriyor, çiftleşiyorlar
Yerdeki dışkı torbalarından, dolaptaki tarantulaya. Dünyanın en kirli evleri
İşte dünyanın en kirli evleri!
Trump koronaya yakalandı, Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor?
Trump koronaya yakalandı, Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.