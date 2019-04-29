HABER

Yabancı savaş uçakları Trablus'ta yerleşim birimlerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 07:41 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, General Halife Hafter'in talebiyle yabancı savaş uçaklarının başkent Trablus'taki yerleşim birimlerini vurduğunu açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in talebiyle yabancı savaş uçaklarının Trablus'ta yerleşim birimlerini vurduğu bildirildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UMH, savaş suçlusu Halife Hafter'in talebiyle yabancı ülkelerin savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un, yoğun nüfusun yaşadığı Ebu Selim belediyesine düzenlenen, sivillerden ölümlere ve yaralanmalara neden olan hava saldırısını en sertşekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, büyük devletlere ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve bu saldırıya katılan yabancı ülkeler hakkında derhal inceleme başlatılarak cezalandırılmaları konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Hafter'e bağlı silahlı güçlerin, Libyalıların temel gelir kaynağı olan petrol tesislerini işgal ettiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası petrol piyasalarında karmaşaya neden olacağı uyarısı da yapıldı.

"Terörizm" olarak nitelendirilen saldırılara karşı uluslararası toplumun sessiz kalmasının şiddetle kınandığı açıklamada, hükümetin, saldırıların durdurulması, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda, uluslararası toplumun tavrını netleştirmesi hedefiyle dost ve kardeş ülkelerle yoğun iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Öte yandan dün Tunus'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, düzenlediği basın toplantısında "Libya'nın içişlerine müdahale eden ülkelerden birinin sağladığı füzeyle" Trablus'a düzenlenen hava saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Tatil beldelerinde satacaklardı! 1131 adet...Tatil beldelerinde satacaklardı! 1131 adet...
Demir korkulukları aşıp 3 metre aşağı uçtu!Demir korkulukları aşıp 3 metre aşağı uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
General Hafter Libya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Libya'ya yabancı ülke müdahalesi Trablus

En Çok Okunan Haberler

Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

Gizemi üstünden çıkanlar çözdü!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

Çukur'da bir şok ayrılık daha!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da bin 131 şişe sahte içki ele geçirildi

Tatil beldelerinde satacaklardı! 1131 adet...

Demir korkulukları aşıp 3 metre aşağı uçtu!

Demir korkulukları aşıp 3 metre aşağı uçtu!

Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

Samsun'da saman yüklü kamyon alev alev yandı

Bir anda alev topuna döndü!

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Görür görmez polisi aradı! Kayısı bahçesinde kanlar içerisinde bulundu

Görür görmez polisi aradı! Kayısı bahçesinde şoke eden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.