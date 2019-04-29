Yabancı savaş uçakları Trablus'ta yerleşim birimlerini vurdu

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in talebiyle yabancı savaş uçaklarının Trablus'ta yerleşim birimlerini vurduğu bildirildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UMH, savaş suçlusu Halife Hafter'in talebiyle yabancı ülkelerin savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un, yoğun nüfusun yaşadığı Ebu Selim belediyesine düzenlenen, sivillerden ölümlere ve yaralanmalara neden olan hava saldırısını en sertşekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, büyük devletlere ve uluslararası topluma, saldırıların durdurulması, sivillerin korunması ve bu saldırıya katılan yabancı ülkeler hakkında derhal inceleme başlatılarak cezalandırılmaları konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Hafter'e bağlı silahlı güçlerin, Libyalıların temel gelir kaynağı olan petrol tesislerini işgal ettiği belirtilen açıklamada, bunun uluslararası petrol piyasalarında karmaşaya neden olacağı uyarısı da yapıldı.