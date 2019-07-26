Yabancı terör şüphelilerine kimlik ve pasaport çıkaranlara operasyon (1)

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce işlem görmüş yabancı uyruklu kişilere de sahte kimlik ve pasaport düzenlediği tespit edilen ve aralarında kamu görevlilerinin bulunduğu 161 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İstanbul başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul'da bazı kamu görevlilerinin, aracı kişiler vasıtasıyla Türkiye'ye legal yada illegal yollardan giriş yapan terör şüphelisi yabancı uyruklu şüphelilere sahte kimlik ve pasaport düzenlediklerini tespit etti. Bunun üzerine kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 161 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelileri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yakalama ve gözaltı işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtildi.

