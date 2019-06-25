Yabancı turizm acentası yetkililerinin 'Kangal' sevgisi

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - GASTRONOMİ alanındaki bir etkinlik için Türkiye'ye gelen 18 ülkeden üst düzey turizm acenta firmalarının yetkilileri, Sivas'ın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Kangal köpeği çiftliğini ziyaret eden yabancılar, köpeklerle yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi. Kafile kentteki 'Hobbit Evleri'ni de gezdi.

'Eko Turizm İnfo' programı kapsamında Tokat'a gelen yabancı tur operatörleri, Sivas'ı da ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu kapsamında kenti merkezinde ziyaretlerde bulunan yabancı tur operatörleri, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde bulunan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada yetiştirilen köpekleri yerinde görme fırsatı bulunan yabancılar, bol bol fotoğraf çektirdi. Üretim merkezinin işletmecisi Hüseyin Yıldız'dan köpekler hakkında bilgi alan yabancı ziyaretçiler, yavru Kangal köpeklerine de yoğun ilgi gösterdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, turistleri Sivas'ta ağırlamak üzere davet ettiklerini belirterek, "2 gündür Sivas'ı gezdiriyoruz. Bugün Sivasımızın değeri olan Kangal köpeklerini ve Kangal üretim çiftliğini ziyarete getirdik. İnsanlar buraya gelmekten mutlular. Merak içerisindeler. Bu gelen turist kafilemizde 18 ülkeden insanlarımız var. Bunlar tamamen turizm acentelerinde genel müdürlük ve işletme sahipleridir. İnşallah Sivasımız için hayırlı olur. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Getirdiğimiz bu kafile Kangal köpeğine ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Gelmeden öncede bizden talep ettiler. Zaten Valiliğimizin öncülüğünde Kangal köpeği için büyük bir proje yürütülecek. Gelen turistler için sergilenmesi amacıyla bu bölgede büyük bir proje var. Bu proje hayata geçirildiğinde burası çok büyük bir cazibe merkezi turizm merkezi olacak" dedi.

Kangal Köpeği Üretim Merkezinin işletmecisi Hüseyin Yıldız, kangal köpeğinin Türkiye'nin kültürel değerleri arasında yer alan ve dünyaya mal olmuş bir marka olduğunu belirterek, "Turisti kendisine çekecek bir yapıya sahiptir. Böyle bir köpeğe sahip olmamız Türkiye ve Sivas için büyük bir şanstır. Biz bu pencereden de bakmamız lazım. Biz çok memnun olduk ve sevindik. Turist akımı devam edecektir. İlimizin tanıtımı noktasında Kangal köpeği bir öncüdür. Turistler öncelikle ne Kangal köpeğinin ne amaçta kullanıldığını, hangi sahalarda koruma yapabildiğini sordular. Biz de Kangal'ın bir koruma köpeği olduğunu anlattık. Turistlerin ilgisini çeken Kangalların boyutları oldu. Bizlere Kangalların büyük ve hızlı olduklarını söyleyip ilgilerini çektiklerini söylediler. Kendi ülkelerindeki köpeklerle kıyasladıkları oldu. Biz Kangal'ın Dünyaya hükmeden bir köpek olduğunu söyledik" dedi.

Tesisleri gezip köpeklerle yakından ilgilenen turistler ise "Türkiye'de gezecek çok güzel yerler var. Sadece tarihi yerler değil küçük şirin şeylerde var. Kangal köpeklerini yakından gördüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

HOBBİT EVLERİNİ DE GEZDİLER

Turist kafilesi daha sonra kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı içine belediye tarafından yaptırılan ve butik otel olarak işletilen 'Hobbit Evleri'ni de ziyaret etti. Kafiledekiler buradaki 'Hobit' mimarisi ile inşa edilen yapıları ilgiyle izlerken bolca fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.