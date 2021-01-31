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Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti

31.01.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti

Aksaray’da çocuğunun Kızılay’dan aldığı yardım parasını eşini ve çocuğunu darp ederek almak isteyen şahıs gözaltına alındı.Olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesi’nde meydana geldi.

Aksaray’da çocuğunun Kızılay’dan aldığı yardım parasını eşini ve çocuğunu darp ederek almak isteyen şahıs gözaltına alındı.
Olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hudadat M. (52) isimli şahıs oğlu Amir Husseyin M.’ye (12) Kızılay tarafından verilen yardım parasını öğrenince sokak ortasında eşi Nikbak M.’nin (39) elinden parayı almak istedi. Kadın ve çocuğu direnince adam önce çocuğunu sonra da eşini darp etti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşini ve çocuğunu darp eden babayı gözaltına alırken, aile ifadeleri alınmak için Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yabancı uyruklu ailenin para kavgası polis merkezinde bitti

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