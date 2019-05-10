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Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Çeşitli sebepler ve iç savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığınan yabancı uyruklu çocuklar Amasya’da resim sayesinde uyum sorunu yaşamıyor.Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yaptığı çalışma ile sosyal hayata uyum sağlamaları için resim kursu açıldı.

Çeşitli sebepler ve iç savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığınan yabancı uyruklu çocuklar Amasya’da resim sayesinde uyum sorunu yaşamıyor.
Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yaptığı çalışma ile sosyal hayata uyum sağlamaları için resim kursu açıldı. Cumhuriyet Ortaokulunda 12-15 yaş arası 10 Türk, 11 Afgan, 4 Irak toplam 25 öğrenci resim yaparak kaynaşıyor, uyum sorununu ortadan kaldırılıyor. Yabancı uyruklu çocuklar, Cumhuriyet Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Murat Aydın’ın verdiği eğitim sayesinde hem sosyal hayatı hem de kültürümüzü öğreniyor.
Cumhuriyet Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Murat Aydın, “Çocuklar burada günlük hayatta karşılaştıkları stresi sevdikleri işi yaparak atmaya çalışıyorlar. Eğlenceli zaman geçiriyorlar. Kursumuzda şu anda 11 Afgan öğrenci, 4 Iraklı, 10 da Türk öğrencimiz var. Çok güzel bir uyum içerisindeler. Güzel bir dostluk, arkadaşlık kurdular. Birlikte güzel zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda eğleniyorlar ve güzel sanat eserleri ortaya çıkarıyorlar. Bende zevk alıyorum bu işten oldukça güzel bir çalışma oluyor. Resim evrenseldir” dedi.
Afganistanlı olan Şehnaz Muhammedi, “Bu kursta resim yapıyorum. Benim arkadaşlarım da burada, yeni arkadaşları burada buldum. Bu kursu çok seviyorum ve hocam da çok iyi. Uyum sorunu da yaşamıyoruz" diye konuştu.
9. sınıf öğrencisi Aleyna Sağlam, “Afgan ve yabancı arkadaşlarımız ülkelerinden geldi. Biz onların uyum sorunlarını gidermek için burada resim sayesinde kaynaşıyoruz. Onlarla arkadaş olduk. Konuşuyoruz, arkadaşlarımızla resimler yapıyoruz. Yağlı boya, karakalem, bu sayede de problem yaşamıyoruz” şeklinde konuştu.
Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan ise "Bakanlığımız ve UNİCEF ortaklığında yürütülen bir sosyal uyum projesi var. Bu projenin amacı ilimizde ve ülkemizde misafir konumunda olan mülteci ve sığınmacı çocuklarımızın sosyal hayata adaptasyonunu kolaylaştırmak yönündeki çalışmalar. Bizde il olarak müdürlüğümüz çocuk hakları komitesi vasıtasıyla uluslararası bir dil olan güzel ve görsel sanat alanlarında mülteci çocuklarımızın adaptasyonuna kolaylık sağlamak açısından çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız Resim, müzik, spor alanlarında. Bağlama kursu var, resim kursu var, çocuklarımıza bu yönde yardımcı oluyoruz. Hakikaten de güzel çalışmalar ortaya çıktı. Özellikle sığınmacı konumunda olan ailelerimizin çocukları, çok güzel bunun verimini görüyoruz. Gerek okullarında gerek sosyal hayatta, yaşamlarında adaptasyon yönünden çok ileri derecede bir yol aldığını görüyoruz, buna şahit olduk. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor

Yabancı uyruklu çocuklar uyum sorununu resim yaparak aşıyor
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