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Yabancı uyruklu gençler parkı güzelleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine farklı ülkelerden gelen 15 genç, parkta gönüllü olarak eşyaları boyayıp peyzaj çalışması yapıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine gelen 15 yabancı uyruklu genç, bir parkta gönüllü olarak eşyaları boyayıp peyzaj çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara Gençlik Servisleri Merkezi ile Başmakçı Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Rusya, Fransa, İtalya, Kanada, Meksika ve Belarus'tan 15 genç, gönüllü olarak ilçedeki Devlet Bahçeli Parkı'nın peyzajı ile eşyalarının bakım ve onarımını üstlendi.

Merkezin koordinatörü Faruk Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ülkeden gençlerle 15 gün boyunca parkı yeniden dizayn edeceklerini söyledi.

Kılınç, merkezin Afyonkarahisar'daki faaliyetlerinin 20 yıldır sürdüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Afyonkarahisar'ın kültürel dokusunu, tarihini, mutfağını, örf, adet ve geleneklerini gençlerimize anlatıyoruz. Harika bir ortamda el ele, gönül gönüleyiz. Bu yıl da Başmakçı'daki parkın eksiklerini tamamlıyoruz. Fidan ve çiçek dikip, bankların tamiri, boya işlemlerini yapıyoruz. Gençlerimizle keyifli bir kamp ortamındayız."

Merkezin kamp lideri Elif Yağmur Demircioğlu da ilçede gönüllü çalışmalarının kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti.

Yabancı uyruklu gençlerin parktaki çalışmalardan büyük keyif aldığını dile getiren Demircioğlu, "Başmakçı Belediye Başkanımız Ayhan Gönüllü'nün sayesinde Devlet Bahçeli Parkı'nı güzelleştiriyoruz. Çok güzel bir kamp olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Başmakçı

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