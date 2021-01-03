HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi

Yabancı uyruklu iki kardeş birbirini bıçakladı, çevredekiler olayı film gibi izledi

03.01.2021 18:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşadıkları evde tartışan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş, birbirlerini bıçaklayarak yaraladı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşadıkları evde tartışan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş, birbirlerini bıçaklayarak yaraladı. Bölgeye ekiplerin sevk edilmesi ile birlikte ise, kimi vatandaş sokağa kimi ise balkona çıkarak olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Olay, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yaşayan ve Irak uyruklu oldukları öğrenilen iki kardeş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte kardeşler birbirlerini bıçakladı. Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanan kardeşlerin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis eşliğinde kavganın yaşandığı eve girerek yaralanan A.A.Z. ve M.A.Z. isimli iki kardeşe ilk müdahaleye gerçekleştirdi. Daha sonrasında yaralı kardeşlerden A.A.Z. Toyotasa Acil Yardım Hastanesi’ne, M.A.Z. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, ekipleri bölgeye geldiğini gören çevredeki vatandaşlardan bazıları sokağa bazıları ise balkonlarına çıkarak olan biteni meraklı gözler ile izledi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çinli bakana olan benzerliği olay oldu Çinli bakana olan benzerliği olay oldu
Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandıKorkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

Bomba iddia! İç çamaşırlı pozu mesaj mı?

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

5 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si gri listede yer alıyordu

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

Yeşilırmak'ta sular çekildi

Yeşilırmak'ta sular çekildi

3 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı

Elazığ’da peş peşe iki deprem! Şehir tedirgin

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Akhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadı

Akhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadı

Yenikapı'ya taksici akını! Taksimetre güncelleme sırası böyle görüntülendi

Akın ettiler! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.