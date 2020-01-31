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Yabancı uyruklu kadını öldüren 2 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucunda, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadını öldüren zanlılar tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt Mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A.(37), Y.Ö.(28) ve yabancı uyruklu I.K.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmaları sonucunda, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadını öldüren zanlılar tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt Mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A.(37), Y.Ö.(28) ve yabancı uyruklu I.K. (38) isimli 3 kadın, evlerine gitmek için bindikleri araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu I.K. hayatını kaybetti.
İl jandarma Komutanlığının, kadınların bulunduğu aracı kurşunlayan kişiler hakkında yürüttüğü asayiş çalışmaları neticesinde G.K ve A.B isimli şahısların olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Zanlılar yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

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