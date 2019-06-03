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Yabancı uyruklu karı-koca birbirini bıçakladı: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 03:35 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda, bilinmeyen bir nedenle kavga eden Moğolistan uyruklu karı-kocanın birbirlerini bıçakladıkları ileri sürüldü.

İstanbul Beyoğlu’nda, bilinmeyen bir nedenle kavga eden Moğolistan uyruklu karı-kocanın birbirlerini bıçakladıkları ileri sürüldü. Kadın olay yerinde ölürken, yaralı kocanın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesindeki 97 numaralı apartmanda saat 20:00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle kavga eden 34 yaşındaki Sarantuya Tsendsuren adlı Moğolistan uyruklu kadın ile eşi Turbadrakh Masblai (42) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Moğolistanlı çift, mutfaktan aldıkları bıçakları birbirlerine sapladı. Çığlık seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarantuya Tsendsuren’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Turbadrakh Masblai’yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Turbadrakh Masblai’ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan karı kocanın yaklaşık 3 hafta önce apartman dairesini kiraladıkları ve burda 5 kişi yaşamaya başladıkları öğrenildi. Ölen Sarantuya Tsendsuren ile eşi Turbadrakh Masblai’nın aynı mahalledeki bir konfeksiyon atölyesinde birlikte çalıştıkları belirtildi.
- Cinayetin arkasında kıskançlık yatıyor
Polisin yaptığı soruşturmada, karısını işyerindeki erkeklerden kıskandığı ve cinayete giden kavganın da bu yüzden başladığı öğrenildi. Moğolistan uyruklu Turbadrakh Masblai’ın, karısıyla olaydan birkaç gün önce de eşi Sarantuya Tsendsuren’yla ‘işyerinde başka erkeklere bakıyorsun’ diyerek tartıştığı, bu nedenle işten çıkartıldığı kaydedildi. Kocası işten çıkarıldıktan sonra konfeksiyon atölyesinde çalışmayı sürdüren Sarantuya Tsendsuren ile Turbadrakh Masblai’ın yine kabga ettikleri ve birbirine bıçakla vurdukları öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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