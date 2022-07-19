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Yabancı uyruklu kişiler otomobilin içinden ateş açtı! Yoldan geçen kadın kurşunun hedefi oldu

19.07.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu’nda korkunç bir olay yaşandı. Otomobilin içindeki yabancı uyruklu şahıslar, otomobile yaklaşıp kapıyı açarak kendileriyle konuşmak isteyen bir kişiye aracın içinden ateş açtı. Bu sırada ailesiyle yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kadın kör kurşunun hedefi oldu ve bacağından yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yabancı uyruklu kişiler otomobilin içinden ateş açtı! Yoldan geçen kadın kurşunun hedefi oldu

Korkunç olay, Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak’ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kişiler beyaz bir otomobille sokağa girdi, otomobilin yanına yaklaşan bir başka kişi, arka kapıyı açarak içerideki kişiyle konuşmak istedi. İddiaya göre otomobilin arka koltuğundan kapıyı açan kişiye yönelik ateş açılırken, saldırıda kaldırımda ailesiyle birlikte yürüyen yabancı uyruklu bir kadın bacağından yaralandı. Silahlı saldırı düzenlenen kişi ise yara almadan olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler de geldikleri otomobille birlikte kayıplara karıştı.

YARALANAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Silah seslerini duyan esnaf hemen yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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ŞÜPHELİLER HIZLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Otomobilden ateş açıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin sokakta durduğu, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin kapıyı açmasının ardından kapıyı açan kişiye ateş açıldığı görülüyor. Ateş açılan kişi ve otomobilin içindeki şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, kadının yaralandığını gören esnafın yardıma koşması ve kadının yanındaki çocukların korku dolu anları da kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu yaralı
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