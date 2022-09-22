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Yabancı uyruklu kişileri 'Almanya'ya götüreceğiz' diye kandırdılar! '8 bin Euro verdik'

22.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 7 yabancı uyruklu kişi, 'Sizi Almanya'ya götüreceğiz' denilerek bir eve kapatıldı. Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirterek, ''7 kişi bu 4 kişiye 8 bin Euro verdik. Bizi Almanya'ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımda eşimden haber alamıyorum'' dedi.

Yabancı uyruklu kişileri 'Almanya'ya götüreceğiz' diye kandırdılar! '8 bin Euro verdik'

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 31012 Sokakta bir evden sesler gelmeye başlayınca komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 7 yabancı şahsın içeride olduğunu kapının da kilitli olduğunu belirledi. Polis bir süre sonra kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Yabancı uyruklu şahıslar Mersin’de yaşadıklarını 4 kişiyle 8 bin Euro karşılığında Almanya’ya gitmek için anlaştıklarını ancak 4 gün önce kendilerinin bu eve getirilip daha sonrada kapının kilitlendiğini söyledi.

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''8 BİN EURO VERDİK''

Polis bunun üzerine 4 zanlının eşkalini alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. 7 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Eve kitlenen şahıslardan Baran Diyar, savaştan kaçarak Mersin’e geldiklerini, oradan da Almanya’ya gitmek istediklerini bir arkadaşının kendisini 4 kişiyle tanıştırdığını belirterek, “7 kişi bu 4 kişiye 8 bin Euro verdik. Bizi Almanya'ya götüreceklerdi. 4 gün önce yola çıktık. Biz Adana’ya getirip bir eve kilitleyip kaçtılar. Kaç gündür çocuklarımda eşimden haber alamıyorum” dedi.

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(İHA)

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Adana
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