HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 23:32 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

Ankara'da, yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen zanlılardan 3'ü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusuİBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adliye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Çığda kaybolan kişiyi aramaya giderken yolda hayat kurtardılar

Dışişleri’nden Moğolistan’a seyahat edecek Türk vatandaşlarına ’koronavirüs’ uyarısı

Dışişleri’nden 'Moğolistan' uyarısı! 'Yüksek riskli'

Bursa’da yolcu minibüsü yan yattı, 23 kişi ölümden döndü

Yolcu minibüsü yan yattı! 23 kişi ölümden döndü

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

13 yaşındaki Mustafa'nın feci ölümü! Yem karma makinesine sıkıştı

13 yaşındaki Mustafa'nın feci ölümü!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.