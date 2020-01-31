Yabancı uyruklu kişileri fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

Ankara'da, yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yabancı uyruklu kişileri zorla fuhuşa yönlendirdikleri tespit edilen zanlılardan 3'ü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
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