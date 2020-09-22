Yabancı uyruklu kuzenler 11 gündür kayıp

Gaziantep’te yaşayan yabancı uyruklu kuzenler 18 yaşındaki Hatice Hüseyin ile 15 yaşındaki Esra Hüseyin 11 gündür kayıp. Evden alışveriş yapmak için çarşıya çıktıkları öğrenilen kuzenlerden Hatice Hüseyin’in iki hafta önce evlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, evleri yakın olan yabancı uyruklu kuzenler Hatice Hüseyin ve Esra Hüseyin, alışveriş yapmak için çarşıya çıkacaklarını söyleyerek evden ayrıldı. İki hafta önce evlendiği öğrenilen Hatice Hüseyin ile kuzeni Esra Hüseyin’den bir daha haber alınamadı. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşayan kuzenlerin ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 12 gündür her yerde kuzenleri arayan ekipler hiçbir ize rastlayamadı.

"Kaçtı mı, kaçırıldı mı bilmiyoruz"

Kızının 11-12 gündür kayıp olduğunu ve durumunu çok merak ettiğini söyleyen Esra Hüseyin’in babası Mustafa Hüseyin, "Kızım 11 Eylül günü amcasının kızıyla çıkıp gitti. Kaçtı mı, kaçırıldı mı bilmiyoruz. O günden beri kayıplar. Hala bir haber yok. Nereye gittikleri ile alakalı hiçbir bilgimiz yok. Polise başvurduk, yetkililere başvurduk bir netice alamadık. 11-12 gündür kızım ve yeğenim kayıp. Devlet büyüklerimizden bize yardım etmelerini istiyoruz. İkisinin de hiçbir sıkıntısı yoktu. Kimse onlara bir şey demedi. Bir sıkıntı da yaşanmadı ama kayıplar. Tek bir isteğimiz var. Kızlarımızın bulunmasını istiyoruz, tek talebimiz bu" dedi.