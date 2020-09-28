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Yabancı uyruklu şahıs polis tarafından sokakta bıçaklanmış halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 02:38 | Son Güncelleme

Adana’da yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde meydana geldi.

Yabancı uyruklu şahıs polis tarafından sokakta bıçaklanmış halde bulundu

Adana’da yabancı uyruklu bir kişi kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri, yerde yaralı halde yatan bir kişiyi buldu. Bunun üzerine polis olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Suriye uyruklu Bilal H. olduğu belirlenen yaralı sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Bilahl H.’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek çalışmalarına başladı.

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