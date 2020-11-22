HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

22.11.2020 15:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi, adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmada 2 kişiden 22,39 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 10 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Şüpheli iki şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen Irak uyruklu A.M.N.A.R.’nin Atakum Denizevleri Mahallesi’nde kalmış olduğu otel odasında yapılan aramada, 0,77 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bong çubuğu elde edildi. Olayla ilgili Irak uyruklu A.M.N.A.R. isimli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan A.M.N.A.R. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Sevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurduSevgilisini rahatsız eden kişiyi ayaklarından vurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?

En Çok Okunan Haberler

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

81 ile talimat gönderildi! PCR test ücreti ile ilgili flaş gelişme

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Diskalifiye şoku! Paylaşımları tepki çekti

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

Yavru kediyi kesip yemeye götürürken yakalandı

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli mesajlar

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde önemli mesajlar

Tekirdağ'da kamyonet kasasına asılı halde maskesiz yolculuk

Kamyonet kasasına asılı halde maskesiz yolculuk

Sakarya'da mantar toplamaya giden ailenin traktörü devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da acı olay! Olay yerinde can verdiler

'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri

'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri

MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı! 'En iyi tedbir evimizdir'

Dikkat çeken uyarı! 'En iyi tedbir...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.