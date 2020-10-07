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Yabancı uyruklu şahıslar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 18:19 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak’ta meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emlakçılık yapan yabancı uyruklu kişiler ile emlakçı dükkanına gelen yabancı uyruklu grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, taraflardan biri belinden çıkardığı bıçakla emlakçılık yapan yabancı uyruklu kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına alırken, şahsın arkadaşları polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

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