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  4. Yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga: 1 yaralı

Yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga: 1 yaralı

21.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga: 1 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Sopalar ile birbirine saldırın grubu ayırmak için çevredeki vatandaşlar araya girerek, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin ayırdığı kavga esnasında Abdurrahman Abdurrezzak isimli yabancı uyruklu şahıs başından aldığı darbe sonucunda yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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