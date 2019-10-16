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Yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu pazarlığı kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Fatih’te 1 kişi uyuşturucu pazarlığından ötürü tartışma yaşadığı kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih’te 1 kişi uyuşturucu pazarlığından ötürü tartışma yaşadığı kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, katil zanlıları tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz gün saat 14.10 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Dumi R. (19) ve Medeni L. (20) bir süre önce, kendilerine uyuşturucu madde tedarik etmesi için yabancı uyruklu Kerroum Houarı (37) ’ye 100 TL verdi. Kerroum Houarı’nın para almasına rağmen uyuşturucuyu getirmemesi üzerine Dumi R. ve Medeni L. kendisini bulup bir ara sokağa götürdü. Burada iki zanlı Houarı’den para istedi. Houarı’nın üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine Dumi R. cebinden çıkardığı bıçağı Houarı’nın kalbine sapladı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Houarı, yaşamını yitirdi. Houarı’yı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Katil zanlıları kısa sürede yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından katil zanlılarının eşkalleri tespit edildi. Polis, eşkalleri tespit edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler daha sonra, Kumkapı, Horhor gibi şahısların takıldığı yerleri tek tek inceledi. İncelemelerin ardından iki şüpheli 8 saat gibi kısa bir sürenin ardından Kumkapı’da bir otele girmek üzereyken asayiş ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şüpheli, sorgularında suçu itiraf ederek, cinayeti işlediklerini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dumi R. ve Medeni L. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şahısın Kerroum Houarı’nın koluna girerek kendisini bir ara sokağa götürdüğü, bir süre sonra tartışma yaşanmasının ardından şahıslardan birinin elindeki bıçağı Houarı’ye sapladığı, daha sonra şahısların kaçarak uzaklaştığı görüldü.

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