Yabancı uyruklu uyuşturucu çetesine operasyon

Polis ekiplerince bir süre izlenen zanlı, uyuşturucu maddeyi satmak için buluştuğu Gürcü uyruklu M.S. ile alışveriş sırasında suçüstü yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, özellikle okul önlerinde uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdüren Mamak İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Tuzluçayır Mahallesi'nde, Türkmenistan uyruklu Ç.A'nın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine zanlıyı takibe aldı.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yaptıkları belirlenen ve aralarında Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu kişilerin bulunduğu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Y.A'yı da sorguya alan ekipler, Etimesgut ilçesinde belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda Türkmenistan uyruklu H.A. ve B.B'yi de gözaltına aldı.

Özellikle sokak satıcısı olarak kullandıkları kişilere okul önlerinde satış yaptırdıkları belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir kilogram eroin, iki kilogram afyon sakızı, 400 gram metanfetamin, 500 uyuşturucu hap, bir tabanca, iki şarjör, çok sayıda mermi, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde ediliği belirlenen 5 bin lira nakit para ele geçirildi.

Zanlıların kullandıkları adreslerde uyuşturucu imali yaptıkları, daha sonra uyuşturucu maddeyi aracılar kullanarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

