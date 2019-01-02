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Yabancı uyrukluları gasbeden Afgan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Sakarya'da gasp ve hırsızlık suçu işledikleri öne sürülen Afganistan uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi

Sakarya'da yabancı uyruklu vatandaşların evlerine girerek gasp ve hırsızlık suçları işledikleri öne sürülen Afganistan uyruklu 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzleri maskeli 6 şüphelinin, girdikleri iki farklı ikamette yaşayan Afganistan ve Pakistan uyruklu kişilerin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra silah ve bıçak kullanarak 14 cep telefonu ile 5 bin lirayı gasbettiklerinin ihbar edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede yapılan çalışma sonucunda olayın failleri oldukları tespit edilen Afganistan uyruklu N.A.Z. (20), F.M. (20), S.Z. (20), O.R. (22), T.B.Z. (22), M.H.B.D'nin (23) ikametlerine operasyon düzenledi.

Şüpheliler gözaltına alınırken aramada, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar, kol saati, 24 cep telefonu ile 755 Türk lirası bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A.Z, F.M, O.R. ve T.B.Z. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol tedbirinin ardından sınır dışı edildi.

Aramalarda ele geçirilen malzemeler de sahiplerine verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu gasp Geyve sakarya

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