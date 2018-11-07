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Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da polis yeleği giyip yabancı uyrukluların kaldıkları evlere baskın düzenleyerek evdekiler gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyrukluların evlerine operasyon yapan 'sahte polisler' yakalandı!

Alınan bilgiye göre, 2-24 Ekim arasında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Fetihtepe Mahallesi ile Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde polis yeleği giyip ellerinde tabanca bulunan 4 şüpheli yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evlere polis ekipleri gibi baskın düzenledi. Şüpheliler arama yapma bahanesiyle ellerini ayaklarını bağladıkları evdeki kişilerin cep telefonu ve paralarını gasp edip evden ayrıldılar.

Kendilerini polis olarak tanıtıp yabancı uyrukluları gasp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp olaylarının meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, çevrede yürüttüğü fiziki çalışma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis 4 Kasım'da Beyoğlu ve Kağıthane'de şüphelilerin adreslerini eş zamanlı düzenlediği baskında Selçuk D, Bayram Y, Serhat A. ve Aykut P'yi yakaladı.

Gözaltına alınan Aykut Y'nin Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerden Bayram Y'nin 15 gasp suçundan cezaevinde bulunduğu, Selçuk D'nin ise gasp suçundan 14 yıl cezaevinde bulunduğu yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktıları öğrenildi.

Şüphelilerin Beyoğlu ve Kağıthane'de ikamet ettikleri, çevrelerinde oturan yabancı uyruklu kişilerin evlerine kendilerine polis süsü vererek gasp amaçlı baskın düzenledikleri bildirildi. Gasp ettikleri cep telefonlarını ise satıp paraları paylaştıkları bildirildi.

Emniyette suçlamaları kabul eden şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. (AA)

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