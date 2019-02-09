Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'ndeki değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yürürlüğe giren karara göre, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın ismi 'Personel Dairesi Başkanlığı' olarak değiştirildi. Ayrıca, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ünvanı 'Personel Dairesi Başkanı' oldu.

