“Yabancılar ABD Seçimlerine Saldırıları Arttırıyor”

ABD istihbarat örgütleri ve kıdemli güvenlik yetkilileri, yabancı düşmanların 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale çabalarını yoğunlaştırmaya başladığını bildiriyor.
ABD Federal Soruşturma Dairesi'nin (FBI) Salı günü sosyal medyada paylaştığı videoda ayrıntıları açıklanan tehlikelerin iki yönlü olduğu belirtildi. Bunlardan ilki, oy pusulalarını dolduran seçmenlerin düşüncelerini değiştirmeye yönelik operasyonlar, ikincisi ise ABD seçim altyapısına yönelik artan saldırılar. Yetkililer, bu tehlikeleri şimdiye kadar gündemin üst sıralarına taşınmaktan kaçınmıştı.
Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi (NCSC) Başkanı William Evanina, "Seçimlerimizin yaklaştığı bu dönemde düşmanlarımızın demokrasimize ve demokratik değerlerimize zarar vermeye çalıştığına şüphe yok" dedi.
Evanina, seçim güvenliğine yönelik tehditlere ilişkin 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya ek olarak, "Amerikan seçmeni, ana hedef. Yabancı unsurlar dezenformasyon yayarak seçmen görüşünü değiştirme girişiminde bulunuyor" şeklinde konuştu.
Ancak ABD'nin bir numaralı karşı istihbarat yetkilisi William Evanina, yabancı güçlerin ABD seçim sistemine sızmaya çalıştığı uyarısında da bulundu.
FBI'ın yayınladığı videoda "Yabancı güçler seçim altyapımıza erişim sağlamak amacıyla bir dizi siber faaliyetten yararlanıyor" diyen Evanina, sadece kısıtlı bazda da olsa bu saldırıların bir kısmının başarılı olabileceği olasılığını gözardı etmeyi reddediyor.
Ancak Evanina yine de "Düşmanların seçim sonuçlarını geniş çaplı olarak değiştirmeye ya da sonuçlara müdahale etmeye çalışması son derece zor. Seçim sistemlerimiz direnç göstermeye devam ediyor" şeklinde konuşuyor.
NCSC, Amerika'nın Sesi'nin Evanina'nın yabancı düşmanlara yönelik uyarıları hakkında ayrıntı verme talebini cevapsız bıraktı. Evanina'nın uyarıları, FBI Başkanı Christopher Wray gibi üst düzey yetkililerin verdiği güvencelere ters düşer nitelikte.
FBI Başkanı Wray, Eylül ayında online düzenlenen bir forumda, "Bu yıl seçmen kayıt veri tabanlarına ya da ana oy kullanma sistemlerine yönelik şimdiye kadar herhangi bir siber saldırı görmedik" ifadesini kullanmıştı.
Wray, "Bildiğimiz kadarıyla hiçbir yabancı hükümet ABD'deki oy sayımına müdahale edip sonuçları değiştirme girişiminde bulunmadı" demişti.
Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Salı günü paylaştığı farklı bir tehdit değerlendirmesi, bu tür saldırıların yakın zamanda düzenlenebileceğine işaret ediyor.
İç Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, "Çin, Rusya ve İran, siber kapasitelerini kullanarak 2020 seçimlerinin temelini oluşturan kritik altyapıya zarar vermeye ve yapının bütünlüğünü bozmaya çalışabilir" ifadesi yer alıyor.
Amerikalı yetkililer, şimdiye kadar, kritik önem taşıyan seçim sistemlerine ya da seçimlerle ilgili sistemlere yönelik siber saldırı girişimlerinin büyük çoğunluğundan Rusya, Çin ya da İran gibi düşman ülkelerden talimat almadan faaliyet gösterdiği gözlenen, kimliği belirsiz siber unsurları sorumlu tutuyordu.
"Siber unsurlar Amerikan seçim sistemlerini hedef alıyor"
Öte yandan Amerikalı yetkililer, kimliği belirlenememiş siber unsurların eyalet yönetimlerini ve yerel idareleri tuzağa düşürmeye çalışarak korunmasız ve hassas noktalar aradığını kaydediyor.
Amerikalı seçim yetkilileriyse bu gibi müdahalelere karşı önlem almak için 50 eyalette ve 2.500'den fazla yerel bölgede siber faaliyetleri gerçek zamanlı olarak izlemek için özel sensörleri devreye soktu.
Bu tarayıcılar, Eylül ayında, bazı siber faaliyetlerin olduğuna ilişkin sinyaller almaya başladı.
İç Güvenlik Bakanlığı'nın kıdemli seçim güvenliği danışmanı Matt Masterson, geçtiğimiz ay online olarak katıldığı bir etkinlikte, "Elimizde, devletlerin seçim altyapısını doğrudan hedef aldığına ilişkin kanıt olmamasına rağmen tarama yapıldığıyla ilgili haberler almaya devam ediyoruz" dedi.
Masterson, katıldığı etkinlikte ayrıca "Geceleri uykumu kaçıran şu: Görmediğimiz bir şeyler mi var? İzini sürmediğimiz bir şeyler var mı?" şeklinde de konuşmuştu.
Diğer üst düzey yetkililerse dört yıl süren güvenlik hazırlıklarından sonra Amerikalı seçmenleri kaygılandıracak çok şey olmadığı görüşünde.
FBI'ın yayınladığı videoda görüş belirten Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi Başkanı Christopher Krebs, "Oyunuzun emniyette olduğuna ilişkin güvenim hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.
Amerikalı seçmenlere daha önce de yaklaşan seçimlerin "modern tarihin en güvenli seçimleri" olacağı konusunda güvence veren Krebs, kamuoyunu sükunete davet etti, daha önceki seçimlerin tersine bu seçimlerin sonucunun sandıklar kapandıktan hemen sonra belli olmayacağı yönünde uyardı.
”COVID'e bağlı değişiklikler nedeniyle seçimlerin sonucunu 3 Kasım'da öğrenemeyebiliriz, bu sorun değil” diyen Krebs, halka seslenerek, "Resmi sonuçlar açıklanana kadar sabrınıza ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.
Pandemi nedeniyle rekor sayıda Amerikalı seçmenin posta yoluyla oy kullanması bekleniyor. Seçimlerle ilgili veri ve istatistikler içeren internet sitesi ABD Seçim Projesi'ne göre Salı günü itibarıyla Amerika çapında posta yoluyla oy kullanan seçmen sayısı 4 buçuk milyona yükseldi. bu sayı, 2016 başkanlık seçimlerinde posta yoluyla oy kullananların sayısının 50 katı.