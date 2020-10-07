“Yabancılar ABD Seçimlerine Saldırıları Arttırıyor”

ABD istihbarat örgütleri ve kıdemli güvenlik yetkilileri, yabancı düşmanların 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale çabalarını yoğunlaştırmaya başladığını bildiriyor. ABD Federal Soruşturma Dairesi'nin (FBI) Salı günü sosyal medyada paylaştığı videoda ayrıntıları açıklanan tehlikelerin iki yönlü olduğu belirtildi. Bunlardan ilki, oy pusulalarını dolduran seçmenlerin düşüncelerini değiştirmeye yönelik operasyonlar, ikincisi ise ABD seçim altyapısına yönelik artan saldırılar. Yetkililer, bu tehlikeleri şimdiye kadar gündemin üst sıralarına taşınmaktan kaçınmıştı. Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi (NCSC) Başkanı William Evanina, "Seçimlerimizin yaklaştığı bu dönemde düşmanlarımızın demokrasimize ve demokratik değerlerimize zarar vermeye çalıştığına şüphe yok" dedi. Evanina, seçim güvenliğine yönelik tehditlere ilişkin 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya ek olarak, "Amerikan seçmeni, ana hedef. Yabancı unsurlar dezenformasyon yayarak seçmen görüşünü değiştirme girişiminde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Ancak ABD'nin bir numaralı karşı istihbarat yetkilisi William Evanina, yabancı güçlerin ABD seçim sistemine sızmaya çalıştığı uyarısında da bulundu. FBI'ın yayınladığı videoda "Yabancı güçler seçim altyapımıza erişim sağlamak amacıyla bir dizi siber faaliyetten yararlanıyor" diyen Evanina, sadece kısıtlı bazda da olsa bu saldırıların bir kısmının başarılı olabileceği olasılığını gözardı etmeyi reddediyor. Ancak Evanina yine de "Düşmanların seçim sonuçlarını geniş çaplı olarak değiştirmeye ya da sonuçlara müdahale etmeye çalışması son derece zor. Seçim sistemlerimiz direnç göstermeye devam ediyor" şeklinde konuşuyor. NCSC, Amerika'nın Sesi'nin Evanina'nın yabancı düşmanlara yönelik uyarıları hakkında ayrıntı verme talebini cevapsız bıraktı. Evanina'nın uyarıları, FBI Başkanı Christopher Wray gibi üst düzey yetkililerin verdiği güvencelere ters düşer nitelikte. FBI Başkanı Wray, Eylül ayında online düzenlenen bir forumda, "Bu yıl seçmen kayıt veri tabanlarına ya da ana oy kullanma sistemlerine yönelik şimdiye kadar herhangi bir siber saldırı görmedik" ifadesini kullanmıştı.

Wray, "Bildiğimiz kadarıyla hiçbir yabancı hükümet ABD'deki oy sayımına müdahale edip sonuçları değiştirme girişiminde bulunmadı" demişti. Ancak ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Salı günü paylaştığı farklı bir tehdit değerlendirmesi, bu tür saldırıların yakın zamanda düzenlenebileceğine işaret ediyor. İç Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, "Çin, Rusya ve İran, siber kapasitelerini kullanarak 2020 seçimlerinin temelini oluşturan kritik altyapıya zarar vermeye ve yapının bütünlüğünü bozmaya çalışabilir" ifadesi yer alıyor. Amerikalı yetkililer, şimdiye kadar, kritik önem taşıyan seçim sistemlerine ya da seçimlerle ilgili sistemlere yönelik siber saldırı girişimlerinin büyük çoğunluğundan Rusya, Çin ya da İran gibi düşman ülkelerden talimat almadan faaliyet gösterdiği gözlenen, kimliği belirsiz siber unsurları sorumlu tutuyordu. "Siber unsurlar Amerikan seçim sistemlerini hedef alıyor" Öte yandan Amerikalı yetkililer, kimliği belirlenememiş siber unsurların eyalet yönetimlerini ve yerel idareleri tuzağa düşürmeye çalışarak korunmasız ve hassas noktalar aradığını kaydediyor.