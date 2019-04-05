"Yabancılar Türklerin duygularını çok seviyor"

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - "Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Murat Ünalmış, Türk yapımı dizilerin artık dünyaya yayılmasına ilişkin, "İnsanlar Türklerin duygularını çok seviyor. Unuttukları, belki dedelerinden duydukları bir şeyi hala yaşanır bir vaziyette görüyorlar. O duyguları diri gördükleri için de bizim dizilerimize bayılıyorlar." dedi. Oyuncu Ünalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-8 yaşlarındayken tanıdık yüzlerden politik figürlere birçok kişinin taklidini yaptığını belirterek, "Rahmetli Levent Kırca vardı. Televizyonda izliyorduk onun tiplemelerini, taklitlerini ve canlandırmaları. Tam o dönem benim çocukluğuma denk gelmişti. Akrabalardan komşulara kadar herkesin taklidini yaptığım çok eğlenceli bir dönemdi aslında benim için. Kayseri'de yaşıyorduk. Haliyle profesyonel oyunculuğun ne demek olduğunu bilmiyordum. Sadece sinemaya karşı tutkum vardı. VHS kasetlerin kiralandığı dönemdi." diye konuştu. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Yılmaz Güney, Ayhan Işık filmlerinin o dönem yoğunlukta olduğunu vurgulayan Ünalmış, ATV'de yayımlanan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı "Demir Yaman" tiplemesinde Ayhan Işık'ı model aldığını dile getirdi.

Murat Ünalmış, o dönem oyunculuğa ilgisinin başladığını dile getirerek, "Ancak profesyonel oyuncu olacaksın deseler, bana bu komik bir hadise gibi gelirdi." değerlendirmesinde bulundu. - "Dönem işi çekim anlamında tabii ki daha zor" Eski bir basketbol oyuncusu olduğunu sözlerine ekleyen Ünalmış, şunları aktardı: "Kayseri Meysuspor'dan Fenerbahçe'ye giden bir serüvenim oldu, İstanbul'a ilk geliş nedenim basketbol yüzündendi. 18-19 yaşlarımda, biraz serpilmeye başlayınca, 'Artist gibisin. Manken gibi adamsın. Neden bu işler.' sözleri oyunculuğa ilgi duymamı yoğunlaştırdı. (En başta) Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz tabii. İnsan hayatta her şeyi planlayarak yapamıyor. Bazen kader dediğimiz şey vuku buluyor. Bir şey seçiyorsunuz ve arkasından ilahi kudret sizi oraya doğru evriltiyor. Orada emek sarf ederseniz bir yerlere gelmeye başlıyorsunuz." Daha çok dönem dizilerinde rol alan başarılı oyuncu, bu yapımlarda özellikle söz konusu dönemin vücut diline, insanların davranışlarına ve konuşma biçimlerine dikkat etmek gerektiğinin altını çizerek, "Dönem işi, çekim anlamında tabii ki daha zor. Çünkü döneme ait evler, arabalar, kostümler kullanılıyor. Etrafınızdaki ambiyansı da döneme göre ayarlamak durumundasınız. Haliyle daha yoğun ve ehemmiyetli bir çalışma istiyor. Ama dönem işlerini seviyorum. Ruhumu da birazcık o eski dönemlere ait hissettiğim için dönem işlerini daha severek yaptığım doğrudur." ifadelerini kullandı.

- "Artık dünyanın her yerinde izlenebiliyoruz" Murat Ünalmış, Türk yapımı dizilerin artık dünyaya yayıldığını ve bunun Türk oyuncular için bir avantaj olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Tanınmanın ötesinde yelpazenin genişlemesi manasında da büyük bir avantaj. Mesela benim şu anda Netflix'te yayınlanan 3 tane işim var. Geçmişte Balkanlarda, Arap ülkelerinde veya Rusya'da tanınıyorduk ama şu anda Netflix'le beraber dünyanın her yerinde izlenebiliyoruz. Mesela Kolombiya'dan Adana'daki otele bizi görmeye geliyorlar, 10 yıl önce çektiğim dizi yüzünden. Yeni bir dizi de değil üstelik." İnternet aracılığıyla eski de olsa, rol aldığı yapımların dünya çapında izlendiğini sözlerine ekleyen Ünalmış, "Artık dünyada böyle bir durum var. Bunun sektörümüze çok büyük avantajları olduğunu düşünüyorum." dedi. Oyuncu Ünalmış, Türk dizilerinin dünyada gördüğü ilginin altını çizerek, şunları söyledi: "Bana İngilizce metinler de geliyor. Dünyanın her yerinden insanlar mail gönderiyor. Onlara baktığım zaman neyi sevdiklerini çok iyi anlayabiliyorum. İnsanlar Türklerin duygularını çok seviyor. Unuttukları, belki dedelerinden duydukları bir şeyi hala yaşanır bir vaziyette görüyorlar. O duyguları diri gördükleri için de bizim dizilerimize bayılıyorlar."