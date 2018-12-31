YABANCILAR YENİ YIL İÇİN AKIN EDİNCE ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 3 GÜNDE 419 BİN YOLCU GEÇTİ

Haber: Gökhan ARTAN-Kamera: İSTANBUL, (DHA)

Yabancıların, yeni yıl tatili için bu yıl İstanbul'a gelişlerinde, geçen yıllara göre, yaşanan artışlar, yolcu verilerine de yansıdı. Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayısında önemli artışlar yaşanan Atatürk Havalimanı'ndan, transitler hariç 27-29 Aralık tarihlerinde 419 bin yolcu geçiş yaptı.

Özellikle bu yıl, Ortadoğulu turistler dışında Avrupalı turistlerin de yeni yıl tatili için önceki yıllara göre İstanbul'a daha çok gelmesi, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, İstanbul'a ilgiden dolayı havayolu şirketlerinin 27 Aralık'tan itibaren seferlerinde yolcu sayısı da arttı. Yeni yılı yurt içi ve yurt dışında karşılamak isteyenlerin tatil için seyahate çıkması, özellikle 27 Aralık'tan itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. GURBETÇİLER DE AKIN AKIN GELDİ

Yabancılar ile gurbetçilerin de yeni yılı karşılamak için Türkiye'ye gelmeleri, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğu daha da artırdı. Tur şirketleri ile yeni yıl tatiline çıkışlarda artışlar dikkat çekti. 27-29 Aralık tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan geçen yolcu sayısı transitler hariç 419 bin 500'ü buldu.

3 GÜNDE 277 BİN 500 DIŞ HAT YOLCUSU GEÇTİ

Atatürk Havalimanı'nda 3 günde geçen yolculardan 277 bin 500'ü dış, 142 bini ise iç hat yolcularından oluştu. İç ve dış hatlardan geliş/gidiş olarak günde geçen yolcu sayısı 136 ila 144 bin arasında oldu. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkeden yeni yıl tatili için Türkiye'ye gelişlerin arttığı gözlendi. Türkiye'den ise özellikle ünlü isimlerin sahne alacağı KKTC ile Dubai'ye gidişler, iç hatlarda ise Antalya gibi turizm merkezleri ile kayak merkezlerine seyahatler arttı. Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde geçen yolcu sayısı (transitler hariç)

27 Aralık Perşembe: 89 bin dış, 47 bin iç hat - Toplam: 136 bin

28 Aralık Cuma: 95 bin dış, 49 bin iç hat - Toplam: 144 bin

29 Aralık Cumartesi: 93 bin 500 dış, 46 bin iç hat - Toplam: 139 bin 500 İSTANBUL'DA OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I BULDU

Yeni yıl tatili için Kapadokya, Kuşadası, Antalya, otellerine yoğun ilgi olurken, İstanbul'da Taksim ve Sultanahmet bölgesindeki otellerin doluluk oranları yüzde 90'ları buldu. İtalya, İspanya, Meksika, Arjantin ve Latin Amerika'dan gelişlerde önemli artışlar yaşandı. Latin Amerika ve İspanya pazarından 4 günlük paketlerle gelen turistler yılbaşına ağırlıklı olarak İstanbul'da girecek.Kuşadası'na ise Balkan ülkelerinden ilgi var.