Yabancılara özel altyazılı tiyatro

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yabancılar ve turistlerin de tiyatro oyunu izleyebilmesi için altyazılı tiyatro uygulaması hayata geçirildi. Türkçe oynanan oyunun replikleri, sahnenin iki yanına konulan projeksiyon cihazları sayesinde İngilizceye çevrildi. Uygulama yabancılardan yoğun ilgi gördü.

Alanya'da yerleşik yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatan Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), oyun sırasında projeksiyon sistemiyle perde etrafındaki alanlara oyunun birebir çevrilmiş İngilizce metinlerini altyazı olarak vermeyi planladı. ABT ekibi, son olarak perdeye koyduğu ünlü Fransız oyun yazarı Molière'in yazdığı 3 perdelik komedi oyunu Scapin'in Dolapları'nda projeyi hayata geçirdi. Sahnenin yanındaki 2 özel alana yerleştirilen projeksiyon cihazlarıyla Türkçe oynanan oyunun diyalogları sırasına göre İngilizce olarak altyazı şeklinde verildi. Oyunu izleyen yabancılar uygulamayı ve oyunu ayakta alkışladı.

'BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEDİM'

Tiyatro oyununa gelen Polonya uyruklu yerleşik yabancı Anna Maria Bielecka, altyazı uygulamasının çok önemli olduğu söyledi. Bielecka, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun oyununu izleyeceğiz ve bizim için çok önemli. Türkçe bilmeyen yerleşik yabancılar anlayabilecek. Oyun İngilizce altyazılı olacak, bu yüzden de çok heyecanlıyız. Kendi ülkemde de tiyatroya gittiğimde kendi dilimde oyunu izledim ancak yabancılar için böyle bir uygulama görmedim dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ'

İlçede 5 yıldır yerleşik olarak yaşadığını belirten Rus uyruklu Luiza Gititashvili, İlk defa Alanya Belediyesi tarafından İngilizce çeviri olan tiyatro oyunu izleyeceğim. Çok memnunuz. İlk kez Türkiye'de böyle bir uygulama gördük. Burada yalnız yaşamıyorum. Annem ve kız kardeşim de var. Onlar benim gibi Türkçe bilmiyor ve anlamıyorlar. Çok şükür artık bu oyunları dil bilemeyen yabancılar da izleyebilecek ve anlayabilecek diye konuştu.

TÜM OYUNLARDA UYGULANMASI PLANLANIYOR

Uygulama hakkında bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal da şöyle dedi

10 yıllık genç bir tiyatroyuz ama şu an çok güzel bir seyirci kitlesine ulaştık. Devlet tiyatrosu tadında iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladık. Sadece yerli değil yerleşik yabancılar da ilçemizde yaşıyor. Yazın çok hareketli, kentte kışın özellikle yerleşik yabancılar değişik aktivitelere gelmek istiyor. Sanatla çok daha ilgililer. Biz de daha önce böyle bir şey yapılmadığını gördük. Oyunun anlaşılması tamamen dile bağlı olduğu için zor. Biz de yerleşik yabacılar için neler yapabiliriz diye düşündük. Molière'in Scapin'in Dolapları adlı oyunu sahnelerken de İngilizce altyazıyla bu işe soyunmak istedik ve çok da güzel oldu. Prömiyerine 40'a yakın yabancı geldi. Her oyunu da en 30'a yakın Türkçe bilmeyen yabancı seyretmeye geldi. Yerleşik yabancılar için tüm oyunlarımızı altyazılı vermeye çalışacağız.

