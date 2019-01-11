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Yabancılara sahte belge düzenleyen tercüman ve çetesi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 17:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen Göç İdaresi tercümanı A.C.L.'nin başını çektiği 8 kişilik şebeke çökertildi.  Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturmada, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sözleşmeli yeminli tercüman olarak çalışan A.C.L'nin, yabancı uyruklu kişiler için sahte belge düzenlediği belirlendi.

Yabancılara sahte belge düzenleyen tercüman ve çetesi adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ ve Tekirdağ'da yabancı uyruklu kişilere sahte belge düzenleyen Göç İdaresi tercümanı A.C.L.'nin başını çektiği 8 kişilik şebeke çökertildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen soruşturmada, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sözleşmeli yeminli tercüman olarak çalışan A.C.L'nin, yabancı uyruklu kişiler için sahte belge düzenlediği belirlendi. Sahte kimlik, nakil, pasaport ve ehliyet belgesi düzenlediği tespit edilen A.C.L. ile ona yardım ettiği ileri sürülen Kayseri ve Tekirdağ'da tercümanlık bürolarında çalışan M.U., E.H., M.Y., İ.Y., G.O.G., A.U. ve M.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda geçici koruma kimlik belgesi, pasaport, ikamet belgesi, ehliyet ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Yabancılara sahte belge düzenleyen tercüman ve çetesi adliyedeYabancılara sahte belge düzenleyen tercüman ve çetesi adliyedeYabancılara sahte belge düzenleyen tercüman ve çetesi adliyede

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