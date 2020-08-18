Yabancı firmalardan Türk mobil oyunlarına milyarca dolarlık ilgi!

Türkiye'de son zamanlarda parlayan bir sektör var. Bu sektör, yapılan son anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin ilk unicorn şirketini dahi ortaya çıkarttı. Evet, oyun sektöründen bahsediyoruz.
BBC'nin haberine göre, Türkiye'de oyun geliştiricileri son 5 yılda Tencent Holdings, Netmarble Corp. ve Zynga Inc gibi şirketlerden yatırım aldı. Alınan toplam yatırımın miktarı ise yaklaşık 2,4 milyar dolar. Son olarak ise Zynga Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldı. Fakat Zynga bu anlaşma ile sınırlı kalmadı. Zynga, Rollic Games'in yüzde 80 hissesi için 168 milyon dolar ödedi ve önemli bir yatırım daha gerçekleştirdi.
Türkiye'de geliştirilen kolay oynanabilir oyunlar yüz milyonlarca kez indiriliyor. Rollic Games'in geliştirdiği Tangle Master 3D de bu oyunlardan biriydi ve oyun Temmuz ayında en çok indirilen oyunlar arasındaydı. Newzoo International BV'ye göre dünya çapında kolay oynanabilir oyunların bulunduğu sektör, bu yıl yüzde 9,3 büyüyerek 160 milyar dolara ulaşacak. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı Özgür Karayalçın'a göre ise Türk mobil oyunlarına olan ilgi devam edecek.
Özgür Karayalçın, döviz kurundaki dalgalanmaların büyük oyun şirketlerinin Türkiye gibi pazarlara yönlendirdiğini söylüyor. Karayalçın'a göre oyunların haftalar içinde gelişimini tamamlaması ve indirilmesi sunulması da yatırımcıların ilgisini bir hayli çekiyor. Bloomberg analisti Matthev Kanterman'a göre ise Türkiye'deki mobil oyun şirketlerine artan ilgi; Düşük maliyet, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre Doğu Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde oyun geliştiricilerinin sayısının fazla olmasından kaynaklanıyor.
Startups.Watch'a göre 2019'da kurulan oyun şirketlerinin sayısı 44'e yükseldi. İstanbul merkezli yeni kurulan şirketleri takip eden Startups.Watch'un kurucularından Serkan Ünsal'a göre Peak Games ve Rollic Games gibi büyük anlaşmaların dışında 2015'ten beri onlarca oyun firması daha yatırım aldı. Bu firmaların aldığı toplam yatırım ise 2,8 milyon dolar. Ünsal açıklamasında "Gelecek 5 yıl ulusal bir strateji izleyebilirsek oyun endüstrisi var olmakla kalmaz başka şirketleri de satın alabilir." diyerek umut verdi.