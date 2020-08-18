Yabancı firmalardan Türk mobil oyunlarına milyarca dolarlık ilgi!

Türkiye'de son zamanlarda parlayan bir sektör var. Bu sektör, yapılan son anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin ilk unicorn şirketini dahi ortaya çıkarttı. Evet, oyun sektöründen bahsediyoruz.

TOPLAM YATIRIM MİKTARI 2 MİLYAR DOLARI GEÇİYOR

BBC'nin haberine göre, Türkiye'de oyun geliştiricileri son 5 yılda Tencent Holdings, Netmarble Corp. ve Zynga Inc gibi şirketlerden yatırım aldı. Alınan toplam yatırımın miktarı ise yaklaşık 2,4 milyar dolar. Son olarak ise Zynga Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldı. Fakat Zynga bu anlaşma ile sınırlı kalmadı. Zynga, Rollic Games'in yüzde 80 hissesi için 168 milyon dolar ödedi ve önemli bir yatırım daha gerçekleştirdi.

TÜRK YAPIMI MOBİL OYUNLARA İLGİ SÜRECEK

Türkiye'de geliştirilen kolay oynanabilir oyunlar yüz milyonlarca kez indiriliyor. Rollic Games'in geliştirdiği Tangle Master 3D de bu oyunlardan biriydi ve oyun Temmuz ayında en çok indirilen oyunlar arasındaydı. Newzoo International BV'ye göre dünya çapında kolay oynanabilir oyunların bulunduğu sektör, bu yıl yüzde 9,3 büyüyerek 160 milyar dolara ulaşacak. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı Özgür Karayalçın'a göre ise Türk mobil oyunlarına olan ilgi devam edecek.