Bahar Toksoy ile evliliklerinde 5 yılı geride bıraktıklarını ve Allison Yaz isminde 3,5 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu anlatan Guidetti, "İtalyan olmama rağmen çayı ve Türk kahvesini seviyorum, baklava favorim." ifadesini kullandı.

"Türk usulü" bir törenle evlenerek dünyaevine girdiğini ifade eden Guidetti, "Düğün nedeniyle eşim Bahar’ın memleketine gittik, zeybek oynattılar, ata bindim." diye konuştu.

Türkiye'ye 10 yıl önce geldiğinde "şok yaşadığını" dile getiren İtalyan teknik adam, "10 yıl önce İstanbul'a geldiğimde şok olmuştum. Ne şehre, ne yaşama, ne de takıma alışamamıştım. İlk sezonumda play-off'larda ilk turda elenmiştik. Ülkeme geri dönmek istedim ama kulüp yönetimi izin vermedi." dedi.

Antrenörlük hayatında çok önemli başarılara imza atan Guidetti, İstanbul'daki yaşamı, Türk yemeklerine ilgisini ve bilinmeyen yönlerini AA muhabirine anlattı.

MUSA SAMUR - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye'de favorisinin "baklava" olduğunu söyledi.

- "Bir İtalyan olarak İstanbul'da yaşamak..."

İtalyan teknik adam, Akdeniz kültürü sayesinde İstanbul'da yaşamaya kolay alıştığını belirtti.

"Bir İtalyan olarak İstanbul’da yaşamak benim için kolay, alıştım." diyen Guidetti, "Biz de Akdeniz kültürüne sahip insanlarız ve birçok benzerliklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Çok zaman bulamasa da golf ve tenis oynamayı çok sevdiğini dile getiren Guidetti, yemek yapma konusunda iddialı konuştu ve "Yemek konusunda iyiyimdir. Mesela çok iyi pizza yaparım." dedi.

Kahve içerken İtalyan usulü espressoyu değil Türk kahvesini tercih eden Guidetti, Türk kahvaltısının da favorileri arasında olduğunu belirterek, "Bu konuda Türkler çok iyi." diye konuştu

Guidetti, evde ortak dil olarak İngilizce'yi kullandıklarını, kızları Allison Yaz'a İtalyanca da öğrettiğini sözlerine ekledi.

- Giovanni Guidetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğünü 2017'den beri yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ise 2008'den beri çalıştıran Giovanni Guidetti, antrenörlük kariyerine 1994'te doğduğu kasabanın voleybol takımı Volley 2000 Spezzano'da başladı.