Yabancıların Gözüyle Türkiye - İlk görüşteki aşkı için Türkiye'ye yerleşti

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - Ürdün'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede ilk görüşte "aşık" olduğu Şükrü Kocataş ile evlenen 32 yaşındaki Filistin asıllı Ürdünlü Tesnim Müsellem Kocataş, eşi ve kızıyla birlikte Türkiye'de mutlu bir yaşam sürdürüyor.

İstanbul'da 6 yıldır mutlu bir hayat yaşayan Kocataş çiftinin bu evlilikten Sidre Aynur isminde kız çocuğu oldu.

Amman'daki Ürdün Üniversitesinin hemşirelik bölümü mezunu olan Kocataş, evliliğin ardından geldiği Türkiye'de bir süre sonra üniversite denklik belgesini alarak, Bağcılar'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışmaya başladı.

- "İlk görüşte aşık oldum"

Tesnim Müsellem Kocataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Şükrü Kocataş ile tanışma, evlenme ve Türkiye'ye geliş hikayesini anlattı.

Türkiye'nin ve İstanbul'un çok güzel olduğunu, bu şehrin benzerinin bulunamayacağını dile getiren Kocataş, Türk kültürü, gelenek ve göreneklerinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

Ürdün Üniversitesi Hastanesinde çalıştığı sırada eşinin hasta arkadaşını ziyaret ederken namaz kılmak için yanlışlıkla ameliyathane katına geldiğini aktaran Kocataş, "Koridorda kendisine yanlış yere geldiğini izah etmeye çalışırken tanıştık. İlk görüşte aşık oldum diyebilirim. Ona karşı içimde tuhaf his oluştu. Teklifinin ciddi olduğunu anlayınca görüşmeyi kabul ettim." dedi.