İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNECAKAYA - Sinema ve dizi oyuncusu Alman Wilma Elles, "İstanbul'un her tarafı kendinde bir sır saklıyor. Her köşesi sırlarla dolu. Bence buraya gelen her yabancı kendi İstanbul'unu bulabilir. Çünkü İstanbul bazen Paris bazen New York bazen Berlin gibi. Dünyanın en güzel yerlerinden parçalar var İstanbul'da." dedi.

Diğer toplumlarla Türk toplumunu karşılaştırdığında birçok pozitif değerle karşılaştığını aktaran Elles, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce Türk mantalitesini çok seviyorum. İnsanları çok misafirperver, samimi ve esnek, cesaretli. Hiç yabancılık çekmedim. Kollarını açarak beni misafir ettiler. Sonra bizden bir gibi kabul ettiler. 2016'da Türk vatandaşı oldum. Çok gururluyum. Türkiye çok güzel bir ülke zaten. Kapadokya'yı mutlaka görmek lazım. Pamukkale'deki termaller çok iyi. Ankara, İzmir, Çeşme, Bodrum. Antalya. Türkiye'nin her yerini gezdim, çekimler yaptım. Türkiye'nin inanılmaz doğal güzellikleri var. Her şeyden önce Türk insanın kalbı çok güzel."

- "İstanbul'un tarihine bayılıyorum"

Elles, özellikle İstanbul tarihinden çok etkilendiğini, kendisine ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'un tarihine bayılıyorum. Bu toprakların tarihi inanılmaz derecede etkileyici. O tarihi zenginliği ve mistik havası hala hissediliyor. İlk defa turist olarak geldiğimde de çok etkilenmiştim. Bir yandan yüzlerce yıllık tarihi eserler bir yandan camlardan oluşan gökdelenler. Camiler, meydanlar, Kapalı Çarşı. görülecek, keşfedilecek o kadar yer var ki. Yani başka şehirlerde tarihi bir kapı vardır ve herkes ona hayran olur. Oysa Türkiye'de o kapıdan 10 tane vardır. İstanbul'un her tarafı kendinde bir sır saklıyor. Her köşesi sırlarla dolu. Bence buraya gelen her yabancı kendi İstanbul'unu bulabilir. Çünkü İstanbul bazen Paris bazen New York bazen Berlin gibi. İbiza plajının aynısı Türkiye'de var. Dünyanın en güzel yerlerinden parçalar var İstanbul'da. Bir sanatçı olarak çok keyif alıyorum burada yaşamaktan. Çünkü çok fazla ilham veriyor bu şehir bana." diye konuştu.