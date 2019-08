Yıllarca dünyayı dolaşıp çok sayıda ada ve kıtayı gezen İlgen, Hollanda'ya dönüşünde, şu an 60 yaşında olan Hendrika Gerritdina Johanna ile tanıştı.

"Eşimle Hollanda'da tanışıp bir süre arkadaş kaldık ve evlendik. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmedim. Köye geldiğimizde burayı çok sevdim. Bu yüzden eşime burada yaşamak istediğimi söyledim o da kabul etti. Köy çok güzel, her şey doğal ve ben doğayla iç içe yaşamayı çok seviyorum. Burada her yerde tavuklar, inekler, kediler ve köpekler var. Onlarla uğraşmaktan çok mutlu oluyorum. Ankara ve İstanbul'da yaşayan insanlar farklı ve biraz daha soğuk. Köyde yaşayan insanlar çok cana yakın, onları çok sevdim, hepsi doğal. Köyümü Hollanda'ya tercih ederim. Çocuklar İngilizce öğrenmeyi çok istiyor ve bu yüzden her gün eve gelip benden ders alıyor, bazen de camideki çocuklara ders veriyorum, burada olduğumdan dolayı hiç sıkılmıyorum."

Müslüman olduktan sonra adını "Zeynep" olarak değiştirmek istediğini, ancak yeni kimliğinin bir karışıklık sebebiyle eski adıyla geldiğini de sözlerine ekleyen İlgen, bu konuda kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Medeni İlgen de emekli olunca tatilin için eşi ve çocuklarıyla memleket özlemini dindirmek için köyüne geldiğini söyledi.