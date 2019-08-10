Yabancıların Gözüyle Türkiye - Polonyalı gelin, huzuru Türkiye'de buldu

ALİ BALLI - Almanya'da tanıştığı Karadenizli Süleyman Şark ile evlenen, 4 yıl önce de Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen 38 yaşındaki Polonyalı Kasha Kozłowska Şark, doğayla iç içe yaşadığı evinde mutlu ve huzurlu yaşıyor.

Kozłowska, restoran işletmeciliği yapan Samsunlu Süleyman Şark ile 18 yıl önce evlendi. Almanya'da yoğun çalışma hayatları olan Şark çiftinin, üç çocuğu oldu.

Çift, büyükşehirlerin stresinden, iş hayatının temposundan bunalıp, hem ailesinin yanına dönmek hem de çocuklarına daha özgür bir yaşam sunmak için dört yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti.

Polonyalı gelin, Akçaalan Mahallesi'nde doğayla iç içe bir çiftlikte at, keçi, kaz ve ördek besleyerek ailece huzurlu bir hayat sürdürüyor.

Türk komşularıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olan ve çevresinde çok sevilen Polonyalı gelin, bahçelerinde besledikleri hayvanlarla tek tek ilgileniyor, onların günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Şark, zaman zaman çocuklarıyla ata binerek keyifli dakikalar yaşıyor.

Şark, mutlu bir yaşam sürdüğü çiftliklerinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir hayata başlamak istediklerini söyledi.