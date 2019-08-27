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Yabancıların gözüyle Türkiye - "Türkiye bambaşka bir ülke"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, Türkiye'de yaşamaktan ve eğitimlerini burada sürdürmekten mutluluk duyuyor - Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çadlı Dutum İssa: - "Türkiye'yi gerçekten öğrenmek istiyorsanız Türkiye'ye gelin" - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çadlı Maimouna Ali Abakar: - "Türkiye çok güzel. Ben alıştım artık, çok rahatım. Türk insanları kendi memleketimden gibi geliyor, çok iyi anlaşıyoruz" - İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Suriyeli Amjad Aljilw: - "Türkiye'de çok iyi bir eğitim alacağıma inandığım için, kariyer için Türkiye'yi tercih ettim"

AHMET ÖZLER - Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türk insanının misafirperverliği dolayısıyla kendilerini ülkelerinde gibi hissediyor.

Bünyesinde yaklaşık 55 bin öğrenci barındıran Karabük Üniversitesi, Çad, Cibuti, Suriye, Sudan, Azerbaycan, Irak, İran, Somali'nin de aralarında olduğu 85 ülkeden 6 bin 500 yabancı uyruklu öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek Türk insanının misafirperverliğinden övgüyle bahsediyor.

- "Mimari eserlerine hayran kalmayan tanımıyorum"

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Çadlı Dutum İssa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce geldiği Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'ye geldiğinde bambaşka bir ülkeyle karşılaştığını dile getiren Dutum, "Buraya gelmeden önce 'Acaba nasıl karşılarlar?' diye düşünüyorduk. Buraya geldik, çok şükür Türkler sevimli, misafirperver. Hala Türkiye'yi iyi bilmeyen insanlara sesleniyorum: Türkiye bambaşka bir ülke. Türkiye'yi gerçekten öğrenmek istiyorsanız Türkiye'ye gelin." dedi.

Dutum, Türkiye'nin hem batının hem de doğunun izlerini taşıdığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bana Türkiye'de ilginç gelen şeylerin başında misafirperverlik geliyor. Türk halkı gerçekten çok misafirperver. İkinci ilginç gelen şey ise vatan sevgisi. Nereye gidersen git, her yerde Türk bayrağını görürsün. Üçüncüsü ise mimari yapısı. İnsanı etkileyen mimarı yapısı var. Türkiye'ye gelip de mimari eserlerine hayran kalmayan tanımıyorum."

- "Türk insanları kendi memleketimden gibi geliyor"

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çadlı Maimouna Ali Abakar da 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi. Gelemeden önce Türkiye hakkında çok bilgisi olmadığını anlatan Abakar, "Eğitim görmek için Avrupa ülkelerini değil, Müslüman bir ülke olduğu için Türkiye'yi seçtim. Türkiye çok güzel. Ben alıştım artık. Çok rahatım. Türk insanları kendi memleketimden gibi geliyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Hemen diyalog kurabiliyorum. Türkçe kolay değil. Öğrendikten sonra kolay ama öğrenene kadar zor olduğunu herkes hisseder." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan inşaat mühendisliği eğitimi için Karabük'e gelen Suriyeli Amjad Aljilw ise Türkiye'de eğitimin çok iyi olduğunu vurguladı. Türk insanlarının çok iyi olduğunu dile getiren Aljilw, "Türkiye'de çok iyi bir eğitim alacağıma inandığım için, kariyer için Türkiye'yi tercih ettim." dedi.

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Karabük Karabük Üniversitesi Yabancıların Gözüyle Türkiye

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