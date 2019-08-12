EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Ülkesi Almanya'dan İslam dinini merak ettiği için Türkiye'ye gelen Cornelia Arbaoui birçok ili gezdikten sonra Edirne'de Avarız köyüne yerleşti, bir Türk ile evlendi ve yeni bir hayata başladı.

Cornelia Arbaoui, 20 yıl önce Almanya'da İslam tarihi okudu ve merak ettiği bu dini daha iyi anlayabilmek için Türkiye'ye geldi.

Ziyareti sırasında Türkiye'yi çok seven ve yerleşmeye karar veren Arbaoui, birçok ili gezdi, pek çok insanla tanıştı ve Edirne'ye yerleşmeye karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce Edirne'nin Avarız köyünde yaşamaya başlayan 55 yaşındaki Arbaoui, burada tanıştığı Türkay Yıldırım ile evlendi. Avarız köyünün Alman sakini, samimiyetiyle köy halkıyla kısa sürede kaynaştı, onlardan biri oldu.

Evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren, arıcılıkla uğraşan Cornelia Arbaoui, ata biniyor, resim yapıyor, köy kahvesinde komşularıyla sohbet ediyor.

Arbaoui, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da İslam tarihi okuduğunu, 20 yıl önce İslam dinini öğrenmek için geldiği Türkiye'den bir daha kopamadığını anlattı.