Yabancıların Gözüyle Türkiye - Vefa duyduğu Türklere şifa oluyor

Bir sene Antalya'da Türkçe eğitimi aldığını, ilk dönemlerde Türkçe öğrenmenin zor olduğunu ancak kısa sürede insanlarla iletişim kurarak Türkçeyi konuşur hale geldiğini belirten Ahmed, Türkiye'ye gelmek istemesinin ilk sebebinin aldığı tavsiyeler ve Somali ile Türkiye'deki yaşam tarzlarının benzemesi olduğunu aktardı.

Daha uzun yıllar çok sevdiği Türkiye'de yaşamak isteyen Ahmed, burada uzmanlığını alarak kalp damar cerrahı olmak istiyor.

Somali'den Türkiye'ye 2013 yılında gelen ve Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden iki sene önce mezun olan Muhammed Ahmed, Ankara'da özel bir hastanede görev yapıyor.

- "Yaşanacak güzel bir ülke"

Türkiye'de yaşayan insanların çok misafirperver olduğuna işaret eden Ahmed, "Burada özellikle yabancılara karşı sorun olmadığı gibi bir imaj var. O yüzden tabii ki burası çok cazip geliyor, yaşanacak güzel bir ülke." dedi.

Ahmed, Türkiye'ye ilk geldiğinde İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğinde Akdeniz Üniversitesinde çalışan İlhami Şeker'in kendisini karşıladığını ifade ederek, "İlhami Bey çay ikram etti. Ben anladım ki Türkiye'de hikaye, 'beraber çay içelim mi?' den başlıyor ve gerçekten yerleşmeme kadar yardımcı oldu. Daha sonra birlikte Türk kahvesi içtik ve kırk yıl hatıra gibi kaldı. Öyle bir atasözü var. Hala hocayla görüşüyoruz. Türkiye'de insanlar birbiriyle daha yakından ilgileniyor. Bu, diğer ülkelerde görülmeyen bir durum." diye konuştu.

Türkiye'nin parlayan bir Müslüman ülke olduğunu vurgulayan Ahmed, burada ekonomi, eğitim ve sağlık anlamında büyük adımlar atıldığını dile getirdi.

Ahmed, Türkiye'nin İslam dünyasına hitap eden bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Müslüman bir ülke deyince akla zayıf, ekonomi anlamında güçsüz bir ülke geliyor ama Türkiye öyle değil. Türkiye iş gücü ve ekonomi anlamında çok güçlü bir ülke ve sağlık, eğitim, ilaç üretimi ve sanayi sektöründe de çok başarılı. Dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyor." ifadelerini kullandı.