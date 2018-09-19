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Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişinde kolaylık

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 08:00 | Son Güncelleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili düzenlemeler değiştirildi. Yapılan değişiklikle birlikte eskiden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon iken artık 500 bin dolar oldu.

Yabancıların Türk vatandaşlığına geçişinde kolaylık

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 106 sayılı kararla yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 2010 yılında yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in yabancıların "istisnai olarak Türk vatandaşlığını" kazanmalarını düzenleyen 20'nci maddesinde değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemelere göre, Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi.

Ayrıca Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Yine vatandaşlığa hak kazanma şartları arasında yer alan en az 100 kişiye istihdam sağlama ifadesi de 50 kişi olarak değiştirildi. Vatandaşlığa geçme hakkı kazanmak için Türkiye'deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarı da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişikliklerin ardından ilgili yönetmeliği 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının yeni hali şöyle oldu:

"(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen."

GEÇİŞ KARARI CUMHURBAŞKANININ

Aynı maddede yapılan bir diğer değişiklik de yönetmelikte sıralanan koşullardan herhangi birini karşılayan bir yabancının vatandaşlığa geçiş kararıyla ilgili oldu.

Daha önceki yönetmelikte ilgili Bakanlığın teklifinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlığa geçişin yapılacağı belirtiliyordu.

Yeni düzenlemelerde Bakanlığın teklifi ibaresi kaldırılarak, karar alma merci olarak cumhurbaşkanı ifadesi eklendi.

Bakanlar Kurulu Aralık 2016'da aldığı bir kararla Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'i değiştirmiş ve yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçebileceği istisnai durumlara yenileri eklenmişti.

Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasına 2016 yılında yapılan ekleme şöyleydi:

(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen."

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete Türkiye vatandaşlığı

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Bin dolara dusursen ne olur
bizim insanımız kaçıyor ülkeden yabancılar niye gelsin
suriyeliye bedavaya veriyor akpliler
DEVALÜASYON % 300 DEMEKTİR. ESERİNLE GURUR DUYABİLİRSİN RTE. BAK MEMLEKETİ GETİRDİN NE HALE MUHTAÇ ETTİN İSRAFINLA ÜLKEYİ DELİKLİ METELİĞE.
kanla aldığımız toprakları şimdi 500 bin dolara satan hükümet vay be. Vatan hainliği sadece eline silah alıp dağ çıkmakla olmuyormuş.
Önüne gelene vatandaşlık vereceğine, elindeki vatandaşlara nasıl daha iyi hizmet verebiliriz diye düşünsen daha iyi olmazmı Türkiye?
zaten 500 bin dolar turkiye icin degisen birsey olmadi 500 bin. 2 milyon tl degirine geldi masallahv
TÜM SURİYELİLER VATANDAŞ OLACAK HADİ BAKALIM BUL KARAYI AL PARAYI
acil para lazım bu yüzden iskonto var hatta 50 peşin kalanı 12 taksitlede olur hatta devlet bankaları kredide veriyor teşfik primide var faizsiz kredi
AB VE ABD NE İSTERSE GENELİNDE UYUYORUZ.İYİ AMA AB VE ABD VATANDAŞ OLMAK ÇOK ZOR HATTA DAHA DA ZORLAŞTIRIYORLAR.BİZ NEDEN? KOLAYLAŞTIRIYORUZ.TÜRK OLMAK BU KADAR UCUZ MU? TÜRKLÜĞÜN ŞANI VAR. KIYMETLİ REİSİMDEN RİCA EDİYORUM TÜRK VATANDAŞI OLMAYI ZORLAŞTIRSIN. HATTA İÇİMİZDEKİ İHANET ŞEBEKELERİNİ DE TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARTILSIN.SONRA ŞU MÜLTECİLERİ DE ÜLKELERİNE YEREL SEÇİMLERDEN SONRA GÖNDERELİM. KENDİ MEMLEKETLERİNDE DOĞURMAYANLAR ÜLKEMİZDE 5-10 TANE DOĞURUYOR.BUNU GÖRMEK LAZIM.ÇOK TEHLİKELİ BİR GİDİŞAT VAR.
bu kanunlar aç suriyeliler içinde geçerli mi.
verim amk türkiyeyi satın amk trabzon uzun gölde yerli kalmadı denecek kadar az almış araplar yakında. filistin gibi oluruz. bakalım
Patron Çıldırdı. Gel vatandaş geeeell.
TEK KELİME İLE YAZIKLAR OLSUN SİZE... SATA SATA ÜLKE KALMAYACAK FİLİSTİN GİBİ OLACAĞIZ İLERİDE.....
suriyelilere bedava o nasıl olacak:)
Bir insan bu kadar vatan haini olamaz ya.
LANET SURİYELİLER HER GÜN ÜRÜYOR ZATEN BEDAVADAN VATANDAŞLIK ALIYOR
haydi suriyeliler TC vatandaş kuyruğuna geçin...
Ülkeyi teslim ettik hayırlı olsun
Hükümet nereden para bulurumun derdine düşmüş. Ama kendi partili yetkililerinin ve atadıkları bürokratların yaptıkları yolsuzlukların, haksızlıkların, savurganlıkların üzerine gitmek gibi bir niyetleri yok galiba.
Yabancı fakirler yeterince iyi beceremedi demek şimdi de yabancı zenginlere sardık. Ver vatandaşlığı ver anasını satayım.
Boşuna uğraşıyoruz. Kimse şuanki Türkiye'ye aklı olan kimse yatırım yapmaz. Önce vatanperver ilan edilip, sonra vatan haini olduğu ilan edilen nicelerini gördü bu memleket. Yatırımcı kendisin de mallarına el konulacağını biliyor. Ayrıca ne kadar küçüldüğümüzün kanıtı 2 milyondan 500bin'e indirmiş olmamız.
AHAHA MEMLEKETİ KARMA FUTBOL TAKIMINA ÇEVİRDİNİZ
suriyelilere yavaş yabaş kapılar açılıyor oy toplama çabasımı diyelim biz buna battık batıyoruz belki kurtarırlar bizi diye bir oyunmu bu yoksa
Allah bu vatanı milleti korusun gidiş gidiş değil
ülkeye saha çok dolar sokup doları düşüreceğiz derken nüfus uçtu gidiyeah
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