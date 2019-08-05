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Yabancıların Türkçe durağı Çankaya

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesinin vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmek için ilçenin çeşitli semtlerinde hizmete sunduğu Çankaya Evlerinde Ankara’da hayatlarını sürdüren yabancı uyruklular Türkçe öğreniyor.Çankaya Belediyesinin çeşitli branşlarda vatandaşlara hizmet verdiği Çankaya Evlerinde çeşitli kursların yanı sıra Ankara’da yaşayan yabancı uyruklu insanlara da hayatlarını kolaylaştırmak adına Türkçe dersi veriliyor.Farklı nedenlerle Türkiye’ye gelen ya da gelmek zorunda kalan yaşları 20 ila 50 arasında değişen kursiyerlere konuşma seviyesine ulaşabilecekleri temel Türkçe kuralları öğretiliyor.

Yabancıların Türkçe durağı Çankaya

Çankaya Belediyesinin vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmek için ilçenin çeşitli semtlerinde hizmete sunduğu Çankaya Evlerinde Ankara’da hayatlarını sürdüren yabancı uyruklular Türkçe öğreniyor.
Çankaya Belediyesinin çeşitli branşlarda vatandaşlara hizmet verdiği Çankaya Evlerinde çeşitli kursların yanı sıra Ankara’da yaşayan yabancı uyruklu insanlara da hayatlarını kolaylaştırmak adına Türkçe dersi veriliyor.
Farklı nedenlerle Türkiye’ye gelen ya da gelmek zorunda kalan yaşları 20 ila 50 arasında değişen kursiyerlere konuşma seviyesine ulaşabilecekleri temel Türkçe kuralları öğretiliyor. Cebeci ve Esat Çankaya Evinde 2015 yılından bu yana süren eğitimlere katılan 700 kursiyer mezun olarak sertifika almaya hak kazandı.
Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni tarafından verilen derslere büyük bir özveriyle katılan kursiyerler, 4 aylık periyotlarda süren eğitimlerde Türkçe’ye hakim oluyorlar.
Dünyanın birçok ülkesinden gelip yolu Ankara’da kesişen yabancıların Türkçe öğrenmek için buluştukları adres olan Çankaya Evlerinde ücretsiz olarak aldıkları derslerin yaşamlarını kolaylaştırdığını ifade eden kursiyerler, böylesine faydalı bir imkanı kendilerine sundukları için Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ettiler.
Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye ve Ankara’ya gelen yabancıların hayatlarını sürdürebilmeleri için Türkçe öğrenmenin zorunluluk olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen insanlara hayatlarını kolaylaştırmak adına Türkçe dersi veriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birisini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yabancıların Türkçe durağı Çankaya

Yabancıların Türkçe durağı Çankaya

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